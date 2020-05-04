日本政府召集研討新冠肺炎對策的專家會議4日針對新確診例有限的地區實踐「新生活形式」，包括用餐時避免共用大盤菜，要各吃各的，工作時利用網路線上交換名片等。

日本專家們還提倡今後該有的「新生活形式」，包括，盡量到室外玩、人與人的間隔盡量保持2公尺（最少1公尺），交談時盡量避免面對面、無論在室內或外出、在與人交談時盡量戴口罩、回家後先洗手、洗臉，盡可能馬上換衣服、洗澡、平時洗手要用水和肥皂洗30秒。

在日常生活中要勤洗手、消毒手指、注重咳嗽禮儀、經常換氣、確保與人的距離、避免3密、每天早上量體溫、檢查健康狀況，若出現發燒、感冒症狀，不要勉強，要在家靜養。

平時在移動時，盡量避免從疫情流行的地區到外地或前往疫情流行的地區、盡可能減少返鄉或旅行。出現症狀時，要記下和誰、在哪見過面，留意地區的感染狀況。

在購物方面，利用網購、郵購、選擇人少時單獨或少人數前去購物、用卡付款、先列購物清單快速採買完、避免碰觸樣本等展示品、在收銀機前排隊要與前後的人保持距離。

用餐方面，盡可能外帶或點外賣、在室外用餐、避免大盤料理，最好各吃各的，最好並排坐，不要面對面坐，用餐時專心吃盡量別交談，飲酒時避免與人共同酒杯等。

(中時電子報)