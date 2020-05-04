義大利超跑製造商法拉利（Ferrari）4日宣布，下修今年核心獲利預估，將EBIDTA從前估值1.38-1.43歐元區間，下調到1.05-1.20歐元區間，以反映新冠疫情造成的衝擊，預料主要受影響的是第2季獲利。法拉利周一已讓馬拉內羅（Maranello）及摩德納（Modena）兩地的工廠復工。

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