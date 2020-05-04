法國的防疫封鎖措施將於5月11日解封，標緻汽車（Peugeot）4日表示，本周內就會讓生產線逐步復工，第一波局部復工從4日開始到11日。標緻還指出，復工後會加強工廠的健康及安全措施，包括替員工量體溫、提供口罩和洗手液、要求員工保持社交距離等。

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