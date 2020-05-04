法國標緻汽車本周局部復工 21:072020/05/04 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國的防疫封鎖措施將於5月11日解封，標緻汽車（Peugeot）4日表示，本周內就會讓生產線逐步復工，第一波局部復工從4日開始到11日。標緻還指出，復工後會加強工廠的健康及安全措施，包括替員工量體溫、提供口罩和洗手液、要求員工保持社交距離等。 (工商 ) #復工 #汽車 #局部 #解封 #國標 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普解封社交距離 美企大咖警告恐致嚴重後果 13:082020/04/30 財經 CNN：武漢證明 新冠解封揭危機序幕 16:082020/04/30 國際 美解封拚經濟 美股壓力測試 04:102020/05/03 財經要聞 歐美解封效應 力抗五窮六絕 04:102020/05/03 財經要聞 歐美解封 一舉破除台股五窮六絕魔咒 19:272020/05/03 財經 1919有五四運動 2020有五四新冠解封 19:592020/05/03 國際 缺乏明確指引 地方解封標準不一 04:102020/05/04 生活新聞 《匯市》關注歐洲解封指標 新台幣匯價守住「2」字頭 10:002020/05/04 財經 新北市解封首日 侯友宜視察土城國民運動中心 11:232020/05/04 政治 英國首相強生擬下周宣布解封計劃 15:062020/05/04 國際 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 國光新冠候選疫苗免疫試驗 證實疫苗有效 - 財經 - 工商 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 川普一句話釀災！ 再恐嚇「最終懲罰」就是對陸關稅制裁 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。