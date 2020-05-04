歐元區4月製造業PMI終值崩跌至33.4 21:082020/05/04 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 調研機構IHS Markit4日公布，歐元區4月製造業採購經理人指數（PMI）終值，由3月的44.5崩跌至33.4，是自1997年中有此調查以來的最低點，相較上月底出爐的初值33.6又再下修，離50點擴張門檻愈來愈遠。顯見歐洲政府為防疫實施封城關廠，對製造業活動造成重傷害。 (工商 ) #歐元區 #製造業 #PMI #終值 #崩跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸4月官方製造業PMI 50.8％ 較上月回落 12:572020/04/30 兩岸 陸PMI下滑 經濟復甦艱辛 04:102020/05/01 產業財經 製造業景氣 恐全年都亮黃藍燈 04:102020/05/01 財經要聞 歐元區首季GDP萎縮3.8％ 創史上最慘跌幅 04:102020/05/01 全球財經 市場解讀PMI 復甦路坎坷 紓困應加速 04:102020/05/01 全球財經 日本4月製造業PMI終值 11年來最低 13:442020/05/01 財經 歐洲央行示警 歐元區2020年經濟縮幅恐達12％ 23:272020/05/01 財經 歐央示警 歐今年經濟衰幅 恐下探12％ 04:102020/05/02 全球財經 歐美消費停滯 台灣4月PMI恐難安好 04:102020/05/03 財經要聞 專家傳真－美國製造業脫中之後... 04:102020/05/04 產業特刊 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 又要負油價了？中東股市集體跳水 - 財經 川普一句話釀災！ 再恐嚇「最終懲罰」就是對陸關稅制裁 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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