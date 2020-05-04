調研機構IHS Markit4日公布，歐元區4月製造業採購經理人指數（PMI）終值，由3月的44.5崩跌至33.4，是自1997年中有此調查以來的最低點，相較上月底出爐的初值33.6又再下修，離50點擴張門檻愈來愈遠。顯見歐洲政府為防疫實施封城關廠，對製造業活動造成重傷害。

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