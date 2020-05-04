新冠肺炎在國外疫情尚未趨緩，而印度政府也規定，全國人民出門必須戴口罩，但日前有一名印度男子，沒戴口罩就出門，更為此與警察發生衝突，甚至還威脅警察說自己是部長之子，沒想到該男踢到鐵板，下場悽慘。

日前推特上流傳一段影片，在印度有一名男子因為沒有戴口罩而遭到警方攔下，接著雙方開始起爭執，男子更亮出自己是印度中央邦前部長Pradhmun Singh Tomar兒子的身分來威脅警察。

這段影片引起了軒然大波，根據《NEWS 18》報導，Pradhmun Singh Tomar雖然趕來繳清了兒子的罰款並和警方道歉，但跟其他耍特權的政治人物不同，他接著要求自己的兒子必須跟著市府工人清潔道路1小時當作懲罰。

網路上也有人上傳了Pradhmun Singh Tomar兒子打掃的畫面，只見他戴上口罩跟著工人們拿著鏟子在路上清理垃圾。

而Pradhmun Singh Tomar也承認自己的兒子行為不當，不應該阻礙到警方防止新冠肺炎疫情的擴散。雖然如此，有部分的人則認為，Pradhmun Singh Tomar是為了自己的政治名望做打算。

(中時電子報)