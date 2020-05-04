孫可芳、宋柏緯。（華視提供）

華視、公視台語台《若是一個人》3日播出第三集，劇中主角群孫可芳、宋柏緯、林子閎、陳璇、林紹謙參與節目映前與映後直播活動，直播進行中劇中飾演宋柏緯舅舅的龍劭華，意外驚喜現身，這也是他首度參與戲劇節目的映後直播活動，他說：「聽到要參加直播，興奮到三天都睡不著！」表示能和這群年輕演員一起直播，覺得自己特別年輕、特別有動力。

龍劭華也重現劇中經典打屁股的畫面，粉絲們期待劇中和孫可芳分手的「渣和（楊大和)」林子閎能被打幫大家解解氣，結果宋柏緯、林子閎、林紹謙輪翻上陣被打，也希望能打出好成績，龍劭華的女兒陳璇在旁看得狂笑。

孫可芳。（華視提供）

談到這場加戲打屁股過程，龍劭華說：「當時真的是靈光乍現！」劇中外甥丁志明(宋柏緯飾)因為要到外地求學，在演出不捨送他離開的橋段，剛好看到桌上有一個蒼蠅拍，透過打他的過程，提醒他在外地不要做壞事，如果有萌生做壞事念頭就會想到舅舅打他三下的感覺，這段加戲讓導演很感動直接剪進去，網友也猛誇：「加那一段很棒」、「很喜歡志明和舅舅的對手戲」、「薑還是老的辣」。

劇中，丁家為了女兒丁秀歡(四葉草飾演)能有更好居住環境，希望未來女婿張一瑞(林鶴軒)能搬來丁家居住，引來許多網友討論，好奇現實生活中，龍劭華是否希望子女結婚後能和自己同住，龍劭華開玩笑回應：「可能會有人覺得住在家裡，很像靠北靠母(台語)」，讓陳璇現場聽了冷汗直流，馬上手刀堵住龍哥的嘴，希望他能少說一點。龍劭華再解釋，說他問過自己兒子，兒子希望結婚後跟太太一起搬出去單獨住，但他希望大家能夠住在一起，能彼此有個照顧，言談中透露未來很希望能和自己的子女孫兒住在一起。

林子閎演出的前男友被罵渣。（華視提供）

《若是一個人》第三集以「你可以一個人過聖誕節嗎？」為主題，探討關於愛情的斷捨離習題，劇中林子閎原本協議到孫可芳家中領回他寄放的個人物品，不僅因故遲遲未到，最後終於來搬東西時，臨時接到未婚妻(丁巧唯飾演)電話，突然又改口要先去接未婚妻，希望物品能繼續寄放，讓孫可芳飾演的方佳瑩累積的不滿一次大爆發狂飆，下定決心請他當晚就要把東西搬走，要和舊愛「斷捨離」。許多網友直呼：「太解氣了!」、「終於罵出來了!」、「終於清乾淨了吧！」

而被粉絲戲稱為「志明大師」的宋柏緯也再噴金句，劇中他遇到方佳瑩正在清理前男友遺留下來的耶誕樹，不主動幫忙還說：「自己的垃圾自己清，丟掉沒用的東西，這個動作本身就是一個療癒過程。」也讓許多觀眾十分有感，相當期待後續「志明大師」開釋。

(中時 )