投信法人表示，從近期披露第一季數據資料，可以發現大陸境內公募基金多加碼醫藥生物/計算機/通信/傳媒等板塊，醫藥生物產業由於近期新冠肺炎疫情而獲得市場重視並不意外，值得注意的是，大陸政府多次宣布要加速新基建設施進度，並且以科技板塊為重要施政主軸的態勢愈發明顯。在兩大投資主流帶領下，陸股後市可望震盪向上。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，從申萬二級行業指數中做觀察，首季電腦應用、醫療器械、半導體、化學製藥、生物製品、通信設備指數皆較上季獲得大陸境內公募基金加碼超過1％，資金多集中於科技與醫藥。

因現階段需求仍殷，醫藥股短期間仍受青睞，不過若從中期維度思考，大陸經濟結構正處於轉型之中，漸從傳統的基建、地產、外貿驅動轉向靠內需消費、靠科技創新驅動之模式，選股中若持有相關領域中長期都仍將享受經濟轉型紅利。

黃家慶指出，從更多面向觀察，目前投資A股仍具有許多優勢。首先是配置優勢，全球成熟國家居民財富配置中，股票和基金大概都佔了10～30％左右，但大陸民眾持股部位不到5％，仍處於偏低狀態，且目前房價上漲預期不斷減弱，股票市場相對吸引力增強。

黃家慶補充，從估值面角度，目前滬深300指數整體本益比大概11～12倍，即便美股標普指數已修正過，估值仍有16～17倍，相較下陸股更具投資價值。從A股歷史角度觀察，目前估值亦處於中長期區間下緣，其下行空間相對有限。

(工商 )