今年來全球股市在3月遭遇肺炎疫情襲擊，跌速與跌幅更甚2008年金融海嘯，不過4月反彈幅度也驚人，隨著邁入5月，統計金融海嘯後全球股要股市在5月的平均表現，整體來看跌勢居多，表現前十強的市場以亞洲股市表現最佳，在前10強中占6席，前五名都是亞洲股市，也都是正報酬。

整體表現依序分別為印度3.51％、深圳綜合1.99％、台灣0.87％、菲律賓0.68％、越南0.39％、NASDAQ指數-0.01％、加拿大-0.09％、紐西蘭-0.13％、德國-0.22％、印尼-0.26％。

投信法人指出，待疫情過後，回歸基本面來看，亞洲市場的經濟成長力道仍強勁，企業獲利狀況亦持續改善，加上不乏政策題材支持，投資前景仍看好，包括印度、台灣、大陸、東協等股市表現都值得持續關注。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度3月CPI年增率從2月的6.58％續降至5.9％，通膨壓力明顯減輕，且油價大幅走低也使得該國經常帳赤字佔GDP比重降至1％的絕對低位，今年更有可能由負轉正，因此低油價反而令印度更加受益。

雖然歐美肺炎疫情出現緩和跡象，不過印度封城則開始進入第二階段，對經濟面的打擊仍將持續，惟政府仍有餘力推出救市措施，同時印度股市本益比及本淨比仍處於金融海嘯以來的相對低位，未來若疫情得以控制，在re-rating效應下，大盤仍有迅速回穩走升的契機。

群益深証中小板ETF基金經理人張菁惠指出，機構法人對於未來A股走勢的預期仍較樂觀，主要是基於現在大陸經濟增長主要依靠消費和科技創新所驅動，其中中小板指數成分股中多為新經濟產業，包括高端技術科技、新進製造等等，對於當前大陸經濟轉型和政策方向的代表性更強，因此在政策面和獲利面的支持下，中小板後市表現仍值得期待。

群益中小型股基金經理人吳胤良表示，受疫情影響，消費者不出門，網購、外送，全都爆量增長，也帶動在家工作及線上教育的需求，短期NB需求強勁，由於2020年第一季基期相對低，2020年第二季的季增幅度大。受到線上教育、在家工作、線上影音串流、線上遊戲等讓網路流量增加，大型資料中心的需求持續暢旺，相關概念廠商需求將持續增溫。

(工商 )