我國第十五任總統副總統選舉，蔡英文女士當選總統，賴清德先生當選副總統，中華郵政公司特規劃紀念郵票1套4枚（面值分別為8元及15元各2枚）及小全張1張（面值35元），訂於5月20日總統副總統就職日發行。

本套郵票設計特色及圖案簡介如下：

一、郵票採4枚聯刷，圖案以當代美學觀點傳遞綻放、民主、就位及方向4種意涵。

(一)綻放(面值8元)：以點為主設計元素，透過不同形式煙火的呈現，象徵民主多元價值在我國盛開。

(二)民主(面值8元)：以線為主設計元素，看似郵筒的造型，妙藏了通往總統府大門的通道，政府的耳朵就是你的郵筒，溝通無障礙，對話零距離。

(三)就位(面值15元)：以面為主設計元素，透過球即將進洞，代表政府已作好準備，用專業與堅持，善盡職責，作人民的公僕。

(四)方向(面值15元)：以漸層為主設計元素，迷霧之後有天晴，遠方總有一盞燈火指引，雖然我們或許在不同的路上行走，但都朝著相同的方向前進。

二、小全張圖案透過清新風格的鏡頭，無距離呈現生活在同一片土地上總統及副總統的日常，傳遞總統、副總統從政以來的初心，堅定無畏實踐多元且平等的價值，踏實且透明。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡各1批，提前於5月18日發售；另製作預銷首日戳套票封、小全張封及郵摺2款於郵票發行當日供售，其中「第十五任總統副總統就職紀念郵摺」及「第十五任總統副總統就職紀念郵摺-全張版」2款郵摺，前款內含郵票1套4枚及小全張1張，後款內含郵票全張1張，清新簡約的風格設計，值得收藏。民眾可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

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