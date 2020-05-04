繼推出全新16吋、搭載巧控鍵盤（Magic Keyboard）的MacBook Pro，也為MacBook Air更新巧控鍵盤，並升級至最新英特爾第十代處理器之後，終於輪到13吋MacBook Pro獲得更新了！配備全新巧控鍵盤，升級打字體驗；全系列搭配第10代處理器，配合觸控列和 TouchD，以及可滿足一天的電池續航力，將是MacBook Pro全新的強大配備。

全新巧控鍵盤

更新的13吋MacBookPro現在配備全新的巧控鍵盤，這款鍵盤於16吋MacBook Pro 上首次亮相，並於3月份配備於MacBookAir。巧控鍵盤採用重新設計的1公釐鍵程剪刀式結構，帶來舒適穩定的按鍵感受；而倒T形排列的方向鍵，讓使用者在瀏覽試算表或玩遊戲時都能更輕松找到這些按鍵。全新巧控鍵盤還配備實體的Escape鍵以及觸控列和 Touch ID，可帶來有史以來最佳的打字體驗。

雙倍儲存空間

MacBook Pro 的高速SSD其循序讀取速度最高可達 3.0GB/s。新一代13 吋MacBook Pro現在提供上一代機型兩倍的儲存空間，標準配備容量256GB 起，最高可達1TB。提供使用者儲存更多照片、影片和檔案的空間。針對有高儲存量的專業使用者，13吋MacBook Pro 現在也提供最高達4TB的SSD，完全不用擔心！

更卓越的效能

13吋MacBook Pro產品陣容現在配備最高可達第10代4核心Intel Core處理器，TurboBoost 速度最高可達4.1GHz。從雙核心處理器的13吋MacBook Pro升級的使用者，將獲得最高可達2.8倍的效能提升・與上一代13吋MacBook Pro相比，整合式Intel Iris Plus Graphics的效能提升最高可達80%。可剪輯4K影片，算圖速度也有所提升，並帶來更流暢的遊戲體驗。全新的繪圖處理也讓使用者連接 Pro Display XDR，可使用完整的6K解析度。

更快、更大的記憶體

現在特定機型已標準配備16GB 3733MHz 高速記憶體。此外使用者也首度可為13吋Mac筆記型電腦選配32GB記憶體。有了32GB記憶體，使用者執行多個虛擬機器時，將能體驗更出色的效能；在Photoshop 中編輯億萬像素的圖片時，效能也提升最高可達 50%。

便於攜帶的設計,配備絢麗的Retina顯示器

13吋 MacBook Pro採用時尚的鋁金屬一體式機身設計，備有太空灰色與銀色，重量僅1.4公斤，便於攜帶。絢麗亮眼的13吋 Retina顯示器具有超過400萬像素且可顯示千萬種顏色，亮度500尼特並支援P3廣色域。顯示器支援「原彩」顯示技術，在處理設計和編輯工作流程,以及執行網頁瀏覽和撰寫郵件等日常工作時，都能提供更加真實自然的視覺體驗。此外13吋MacBook Pro擁有廣闊立體聲揚聲器，可令人如臨其境。透過Touch ID可安全又快速的登入線上購物；可靈活進行關聯操作的觸控列，以及力度觸控板，能精準控制游標和並進行「多點觸控」操縱。

內建安全與隱私功能

13 吋 MacBook Pro 隨附 Apple T2安全晶片,這是Apple自己特製的第2代晶片，可在開機過程中檢查所載入的軟體不被篡改，並為儲存於SSD的所有資料提供提供即時數據加密。這樣可讓配備T2晶片的MacBook Pro與所有Mac提供所有電腦中最安全的開機程序與儲存空間·T2同時還可保護TouchD資訊,因此不論消費者是否解鎖其Mac、輸入線上密碼，或進行線上購物，個人的重要隱私資訊都能確保安全無虞。

每部全新 MacBook Pro 均搭載 macOS Catalina，透過Safari、「郵件」、「照片」、Pages、Numbers 和 Keynote等內建app，消費者便擁有強大的工具，可成就精彩事物。macOS 還透過內建的「接續互通」功能,使 MacBook Pro 成為iPhone iPad 與Apple Watch 的完美搭擋，讓使用者不必拿出iPhone就能撥打和接聽電；話透過Apple Watch 自動解鎖其Mac;將iPhone 或iPad 上的圖片、影片及文字直接拷貝及貼上附近的Mac；並且在macoS Catalina中,還可使用iPad與「並行」功能，擴展其Mac的工作空間。可與你手中的蘋果設備成為完美搭檔！

Apple Podcast 與 Apple TV app、Apple Arcade則可透過Mac App Store 提供，可為Mac消費者帶來超過100款全新與獨家遊戲。並且在限定期間內，購買全新MacBook Pro的消費者可在 Apple TV app 上暢享一年免額外付費的Apple TV+服務。

全新13吋MacBook Pro 售價NT$ 41,900，教育價NT$38,700起。目前在台灣官網尚未開放訂購，需等候蘋果公佈時間。先前發表的全新MacBook Air，已經通過台灣NCC驗證，換句話說就是取得銷售門票，開賣時間指日可待，果粉也可透過官網得知最新消息，第一時間入手最適合你的全新MacBook Pro或是MacBook Air。

(科技)