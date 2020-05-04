日本晚間10時07分左右，東京都、茨城、櫪木、埼玉、千葉、神奈川縣發生芮氏規模5.5的強震，震央在千葉縣東北部，最大震度4級，沒有海嘯之虞。

千葉縣在地震發生時左右搖晃且維持了10秒左右，連震度2級的東京都可感覺到晃動。至晚間10時28分並未傳出災情。

(中時電子報)