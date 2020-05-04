關東地區4日晚間發生芮氏規模5.5的強震 21:152020/05/04 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本晚間10時07分左右，東京都、茨城、櫪木、埼玉、千葉、神奈川縣發生芮氏規模5.5的強震。(翻攝自NHK新聞畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本晚間10時07分左右，東京都、茨城、櫪木、埼玉、千葉、神奈川縣發生芮氏規模5.5的強震，震央在千葉縣東北部，最大震度4級，沒有海嘯之虞。 千葉縣在地震發生時左右搖晃且維持了10秒左右，連震度2級的東京都可感覺到晃動。至晚間10時28分並未傳出災情。 (中時電子報) #發生 #芮氏規模 #強震 #茨城 #關東 也許您會感興趣 推薦閱讀 地震超有感 台南3級地震幸無災情 11:422020/05/03 社會 東部外海地震 台東成功鎮公墓12甕骨灰罈傾倒毀損 名單公布 23:342020/05/03 政治 獨家》感應？台東男清晨捕2米「巨物」 中午強震來襲 00:022020/05/04 社會 國際熱門新聞 事實難下嚥 梅根下重手與凱特決裂 - 國際 川普續打貿易戰 令陸方兌現2000億美元支出承諾 - 國際 挨批防疫反應過慢！ 川普牽拖「情報單位的錯」 遭美媒打臉 - 國際 醫護開玩笑扛「COVID-19屍袋」大跳抬棺舞 網撻伐：無聊當有趣 - 國際 洛杉磯找新家 梅根哈利犯了大錯 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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