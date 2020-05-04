台北市政府衛生局說明針對網路美食外送平台查核情形，經查設立在台北市的外送平台有「Foodpanda」、「foodomo」、「Deliveroo」、「yo-woo」、「街口外送」、「CutAway」、「shopee」及「ChuMe啾咪」共8家，其中5家已完成食品業者登錄並刊登配合廠商的食品業者登錄字號，另「街口外送」及「ChuMe啾咪」 2家表示僅提供資訊交換，作為店家與外送員媒合平台，1家「Deliveroo」已停業。

台北市衛生局表示，除掌握上述平台配合廠商名單，並包含設立於新北市之「Uber eats」於台北市的名單，將2972家配合廠商納入台北市例行性稽查計畫，截至5月1日已查核相關餐飲業者共計8455家，北市衛生局同時也針對訂購量大及供應量大的配合廠商成立專案稽查，迄今已累計專案查核339家，部分業者查有衛生缺失，經複查衛生缺失皆已改善。

北市衛生局進一步說明，多數餐飲業者為開業多年後才加入美食外送平台配合廠商行列，原已納管於本市餐飲業者名單，北市衛生局後續將於稽查紀錄增加稽查當時業者是否為外送平台配合廠商項目，以方便統計。

此外，北市衛生局也透過「台北市外送平台業者管理自治條例」，強制外送平台設置管理衛生人員，管理外送員及運送容器的衛生，強制新加入外送員，提供服務前完成至少3小時之職業安全、食品衛生安全及交通安全教育訓練課程。

北市衛生局也為了讓外送員及配合餐廳的從業人員瞭解食品衛生法規，已規畫製作線上講習課程，預計於5月底前上線，供美食外送平台從業人員在網路學習，同時增設參與者滿意度調查及課後測驗，以評量學習成效。

北市衛生局呼籲業者，要做到「黃金1小時送達」、「冷熱餐食要區隔」、「運送保溫要注意」、「定期清潔運送箱」、「食品業者要登錄」外送食安5大重點，業者若查有衛生缺失屆期不改正者，可依食品安全衛生管理法處新臺幣6萬元至2億元罰鍰。

北市衛生局也提醒，要依台北市外送平台業者管理自治條例設置管理衛生人員及完成職前衛生講習，經限期改善，屆期未改善者，處新台幣2萬元以上8萬元以下罰鍰。

(中時 )