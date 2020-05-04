國人最常用的幾種短效型安眠藥，包括用得最普遍的史蒂諾斯，吃了有可能出現夢遊或夢遊開車，國內就發生過200多件；食藥署日前下令禁止醫生開這幾種安眠藥給有類似情況的人，消息一出哀嚎四起，因為台灣吃安眠藥的人實在太多了。食藥署要醫生把關，但是問題是，民眾怎麼知道自己會不會夢遊？醫生又怎麼判定？民眾不據實以告怎麼辦？真必須換藥又該怎麼辦？

台灣一年就用掉近9億顆安眠藥，人數高達420萬人，平均每5、6個人就有1個人在吃安眠藥，高居亞洲第一、世界第二，堪稱失眠王國。食藥署下達禁令的安眠藥，國人最常吃的短效型安眠藥，幾乎都包含在內。

據食藥署指出，含有zaleplon、zolpidem、zopiclone及eszopiclone等4種成分的安眠藥，含最常用的「史蒂諾斯」（STILNOX）在內，國內發出的藥證一共有46張（有些是同一藥名、不同劑量或不同劑型）；這些安眠藥，醫師不能再開給曾經使用後出現夢遊、夢駕或在未完全清醒的情況下從事其他活動的患者。

食藥署102年就公告要求有這4種成分的安眠藥應於說明書上加註警語。去年美國開始採取行動，禁止醫師開含有這4種成分的安眠藥，給曾經發生夢遊、夢駕等行為的病人；食藥署也在完成資料蒐集國內外、風險效益評估及諮議小組討論之後，決定跟進。

食藥署藥品組科長洪國登表示，含這4種成分的藥物，確實可能在服用後出現夢遊、夢駕的行為，國內也接獲200多件類似事件，所幸無人傷亡。

陳小姐就是活生生的案例。她使用史蒂諾斯近1年半，結果出現自己晚上會在臉書發表貼文，醒來後卻完全沒印象， FB跳出通知，有朋友回應她的文章，她才驚訝「我什麼時候在FB發文？」，這才發現原來自己會夢遊，因為是在夢遊狀態下發文，她還不經意寫出內心話；她夢遊時做過的事，還有把平板電腦砸壞、把家裡家俱大搬風等等。

食藥署近日下令，若曾服用4種特定成分的安眠藥曾出現夢遊、夢駕等行為，醫師將不得再開給病人同樣的藥物。圖片來源：pixabay

這次被禁止的安眠藥，都是短效型；國人使用最多的安眠藥，也是短效型。很多人以為，因為是「短效」型，比較不用擔心吃安眠藥上癮，其實剛好相反。

三軍總醫院精神醫學部主任葉啟斌解釋，這類成分的藥物屬於「短效藥」，特性就是「速效」，吃了馬上就見效，能短時間內睡著、心情也比較放鬆。

因為這種短效型的安眠，能夠立刻滿足病人的需求，但也比較容易出現成癮現象，用量愈來愈大，「不吃不行」，如果不吃，身心可能出現不舒服症狀。

台北市立聯合醫院松德院區社區精神科主任劉宗憲進一步說明，安眠藥多少都有成癮性，和「藥物的依賴」有關，其中又可分為「心理依賴」和「生理依賴」，可能是生理上的不吃不行，也可能是心理上的不吃不行。

●心理依賴：簡單來說就是「不吃，心理會受不了」。病人心理上依賴安眠藥，一旦沒有吃、睡不著，很容易就緊張焦慮。因此，不論是短、中、長效的藥物，都有可能產生心理依賴，也和個人特質、如何看待「睡不著」這件事有關。

●生理依賴：顧名思義，「不吃，身體會受不了」。身體產生耐受性，必須增加用量才能達到同樣效果，導致用量愈來愈大、服用次數愈來愈頻繁。或不吃藥或藥效退去後會出現像戒毒一樣的症狀，感到焦慮、慌張、心跳加快，必須再吃才能緩解這種不舒服的感覺，這在臨床上稱為「戒斷」症狀

「愈速效強效的藥，戒斷時的身體不適症狀愈明顯。」劉宗憲舉例，好比毒品海洛因，藥效作用快且強，退去的速度也快，當藥效退去時，反彈、不舒服的症狀更明顯，會讓人想要一再使用來緩解。

甚至有些安眠藥因為也有鎮定、放鬆的效果，部分成癮的人原本只是用來解決失眠問題，後來在白天感到焦慮、緊張時也會吃，藉此放鬆心情，也難怪「有些嚴重成癮的人，一天可以吃上20～30多顆。」劉宗憲說。

此外，這類短效藥通常作用在前1～2個小時，如果在不該睡覺或生理時鐘還沒到睡覺的時候就服用，可能2小時後又會醒過來，造成睡眠中斷。

甚至有些人服用後，「在藥物作用和不作用之間、也就是有意識和無意識之間，會產生朦朦朧朧的現象，」葉啟斌說，這時候就有可能發生所謂夢遊的狀況。

臨床上，葉啟斌也確實遇過比較異常的夢遊現象，例如出去偷東西。病人其實是不自覺地走進商店內，拿了東西就出來；也有人無意識地打開冰箱、吃東西，隔天醒來才發現怎麼有泡麵碗。

劉宗憲表示，這種情況偶爾會出現在服用史蒂諾斯類藥物的患者身上，而且通常是病人服用後沒有立刻去睡覺，繼續做其他事，這時病人其實沒有完全睡著，還有一點意識，只是意識比較模糊不清，醒來時完全不記得當時做的事，因此更接近「失憶」或類似喝醉酒後，醒來時對於先前發生的事全然不記得。

「食藥署做這樣的提醒也是好事，」葉啟斌表示，如果病人服用後出現複雜性的睡眠行為，醫師在開這類處方藥確實要很謹慎。健保署這些年對於這類藥物已有嚴格監控，這次從源頭管理，增加禁忌症，「對第一線醫師來講，面臨病人處方要求的時候，（拒絕開藥）就很夠力。」

問題是，醫師如何得知病人有沒有夢遊行為？

劉宗憲說，主要還是靠病人主動告知，如果得知患者平常睡覺就常手舞足蹈、說夢話，也相對比較容易夢遊，都會盡量避免開立這類藥物。

但是民眾如果自己不知道，或不據實以告，醫生也無從得知；不過，劉宗憲說，開藥前還是會告訴病人夢遊的危險性，避免病人為了取得藥物而刻意隱瞞服用後會夢遊的現象。當然，醫生第一次開給這類藥物，也會提醒病人和家屬留意病人服用後的行為表現。

劉宗憲指出，如果必須換藥，可以考慮較不會出現類似夢遊的安眠藥，或用一些中效或長效的藥物；或者也有非安眠藥類的藥物，例如舊型抗憂鬱劑、抗癲癇藥，也有助眠效果，且成癮性較低、比較不會出現夢遊行為。

在歐洲，尤其是非常喜歡草本藥物的德國，藥房便可以買到純草本的助眠藥。

如果真的需要換藥時，須注意以下幾件事：

1.漸進式換藥：劉宗憲建議，假設原本一次領一個月的藥，換藥時可以不要一次拿一個月的量，避免使用上不適合，可能多拿了不適合也不會吃。

2.配合生理監測：葉啟斌說，因為短效藥比較容易成癮，換藥過程必須特別留意病患可能出現戒斷症狀，例如緊張、心慌、心跳加速、自律神經過度敏感等。同住的人也可以協助留意換藥後的睡眠狀態。

3.選擇適合自己睡眠型態的藥物：劉宗憲表示，其實很多人使用史蒂諾斯或其他短效型的安眠藥，若沒有出現夢遊，成癮性也沒有非常高，這對某些不容易入睡的人來說，也還算是適用的藥物，但若出現類似夢遊的副作用，那就該禁止服用此類藥物。

也因為短效藥的藥效退的快，不像長效藥雖然比較不會有夢遊行為，卻因為藥效持續較久，白天仍感到昏昏沉沉。所以還是要了解自己的睡眠型態，和醫師討論，選擇最適合自己的藥物。

4.不過度依賴藥物：葉啟斌強調，決定換藥前還是要謹慎評估失眠的原因，找出調整的方式，而非第一時間就用藥。

例如因為工作換班影響生理節律、或者服用某些藥物影響睡眠，如氣喘藥、心臟病藥物、類固醇等、老人家某些病痛也可能導致睡不好，像是心臟病會呼吸喘、甚至常見因為壓力、環境、憂鬱症等因素，都可能影響睡眠，表現出失眠的症狀。建議還是要全面評估，不只是靠安眠藥來滿足需求。

(中時電子報)