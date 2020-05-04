彰化銀行力挺企業、共同抗疫，即日起推出24小時企業紓困線上申辦服務，凡有需求的企業皆可於彰銀官方網站「新冠肺炎紓困振興專區」申請，透過線上輸入聯繫資料並勾選申請紓困項目，彰化銀行將以快速流程處理相關作業，將紓困資金儘快送到企業手上。

受新冠肺炎疫情影響，各產業皆受到不小衝擊，彰銀為提供客戶紓困資金，減少臨櫃辦理次數，透過數位金融服務，讓客戶在家操作即可快速提出紓困貸款申請，突破面對面申請限制，提升整體資金調度效率，節省時間成本以及縮短距離限制，讓彰銀於此防疫期間，持續提供服務作為企業強而有力的後盾。

一直以來，彰銀秉持共體時艱的理念，與客戶站在同一陣線，於疫情期間持續提供企業戶、個人戶及信用卡戶不同族群紓困申請、展延及補貼方案，緩解整體產業經濟衝擊。為響應政府紓困政策，力求從寬、從速、從簡之原則，以貼近客戶需求導向之創新服務結合實務需求，推出線上申請資金紓困服務，未來也將持續推出不同客群線上申請服務，讓客戶可以快速資金調度及運用。

彰化銀行24小時企業紓困線上申辦服務及相關資訊，請見彰化銀行官方網站或撥免付費服務專線。

(工商 )