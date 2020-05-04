一年一度的綜所稅開徵，華南銀行為鼓勵民眾多加使用台灣Pay支付功能，特別推出綁定華南信用卡掃碼成功繳納綜所稅，登錄送100元刷卡回饋金，另綜所稅單筆達3,000元以上登錄再享6期0利率優惠，善用信用卡延遲付款功能，既能分散資金壓力，又能賺取優惠回饋。

另外，華南銀行為體貼老客戶，特別貼心推出繳納綜所稅指定客群回饋專案，只要您是華南理財客戶、房/信貸客戶及信用卡客戶，符合指定客群條件並使用華南卡繳綜所稅達指定金額，登錄最高可享5,000元回饋，且使用台灣Pay綁定華南信用卡掃碼成功繳納綜所稅，指定客群登錄再加碼贈50元7-11現金抵用券，這麼多好康，繳稅還能賺回饋。

「繳綜所稅，華南卡好4連連」活動內容：

好事1：使用華南信用卡繳納綜所稅免收手續費。

好事2：稅款單筆達3,000元以上登錄享6期0利率。

好事3：指定客群(財富管理/個金客群)稅款滿額登錄最高享5,000元回饋。

好事4：使用台灣Pay綁定華南信用卡繳綜所稅不限金額登錄送100元刷卡金（限量10,000名）。

此外，華南銀行除了提供綜所稅優惠方案外，亦提供使用台灣Pay繳納房屋稅的客戶，可享加碼50元刷卡金回饋(免登錄)，限量10,000名（每稅款每戶限回饋1次），以及房屋稅單筆達3,000元登錄即享3期0利率優惠，搭配台灣Pay近期推出的抽獎活動，每張稅單送1次抽獎機會，最大獎還能抽市價超過77萬的Honda汽車。

(工商 )