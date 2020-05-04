全球央行聯手救市，緩解流動性緊俏的問題，帶動新興市場債利差收窄，儘管如此，目前還有約580個基本點，高於近一年平均水準近一倍。投信法人指出，歐美各主要國家利差已趨近於零，新興債挾著高殖利率、高利差誘因，在近期市場恐慌情緒消散下，可望吸引資金流入。

3月因為肺炎疫情擴散全球，造成市場避險情緒高漲，新興債難逃成為提款機的命運。以彭博巴克萊新興市場綜合債指數為例，自3月6日高點回落，最大跌幅達15.4％；利差則彈升超過一倍以上，達到680個基本點，僅次於2008年金融海嘯後水準。

近期由於美國聯準會(Fed)為首的主要國家央行，大動作降息、量化寬鬆措施，緩解流動性緊俏的問題。衡量資金狀況的美元指數，從100以上的高檔區，下滑到100以下；同時，新興債利差也出現收窄情形。儘管如此，目前還有約580個基本點，高於近一年平均水準近一倍。

總代理歐義銳榮新興市場債券基金的第一金投信指出，觀察美元指數、新興債利差兩大指數，顯示市場恐慌情緒消散。若未來疫情持續改善，有助於投資人信心提升，帶動資金回流風險性資產。其中，新興債挾著高殖利率、高利差等兩大誘因，吸引力浮現。

第一金投信指出，面對這一波疫情對經濟造成的衝擊，歐美各主要國家幾乎將利率打到零，預期低利率的環境在未來1～2年內難以改變。反觀，新興市場債目前殖利率約6.2％、利差達580個基本點左右，從收益角度來看，具一定投資價值。

如果擔心短期波動風險，第一金投信建議，挑選債信評級較佳的公債、投資等級債為主或比重較高的基金；幣別部分，除非手上原本就有新興市場貨幣，否則強烈建議，以新台幣或美元計價為優先考量，降低新興市場本地貨幣波動造成的匯率風險。

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