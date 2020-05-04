新冠肺炎自去年12月起，從大陸迅速向外擴散，迄今已在全球奪去近24.8萬條人命，並造成嚴重經濟損失。美國總統川普3日表示，情報單位遲至今年1月23日，才用「非常輕描淡寫」的方式向他提出警告。不過，上述說法遭多家外媒打臉，稱早在1月3日，提交給總統的每日簡報就曾提及病毒威脅，但目前不清楚川普到底有沒有閱讀簡報，或是負責官員是否有提醒川普注意。

川普接受《福斯新聞》專訪時表示，他一直到1月23日才首次得知新冠病毒的存在，而美國首名確診病例出現於1月20日，「我在1月23日得知，可能出現病毒，但不會真正進入（美國）。也就是說，我並沒有被告知『喔！我們必須採取行動（防止病毒流入）』。」川普還強調，「不久之後，我就對中國關閉邊界，當時屋內有23個人，我是唯一一個希望關閉邊界的人。」

面對部分專家質疑川普批評，因情報單位淡化了威脅程度，該部門將在未來幾天做出相關簡報。他於1月30日宣布禁止大陸民眾入境美國，當時部分美籍航空公司已宣布取消來往中國的航班，川普則堅稱，他不是因為1月23日的警告才頒布旅行禁令，「我採取這一步驟並不是因為他們所說的話。他們說得很肯定，說（新冠病毒）沒什麼大不了的」。

不過，根據CNN、《華盛頓郵報》等外媒報導，總統的每日情資簡報早在1月3日就曾提到，病毒可能傳播到美國。CNN則報導，川普很少閱讀這些簡報。此外，美國衛生部長艾薩1月18日也曾與川普通話．並提及大陸出現新冠肺炎疫情。

CNN指出，儘管川普聲稱他1月底才獲得相關情報，但這不足以解釋為何他在3月時，仍說新冠肺炎就像流感一樣，明顯淡化病毒的威脅程度。

(中時 )