受球疫情大流影響，各國飛機停飛、邊境關閉，無數人被迫待在家裡，與出行、旅遊相關的行業現在大都處於停頓狀態。全球知名的旅遊出版巨頭《孤獨星球》(Lonely Planet)將關閉其位於倫敦和墨爾本的辦公室，雜誌、兒童書和全球咖啡之旅等將停止出版，公司將裁員，範圍遍及英國、澳洲、美國、印度和愛爾蘭的各公司。

據《雪梨晨報》(The Sydney Morning Herald)引述該公司發言人指出，由於新冠疫情影響，該雜誌刊物銷售及相關營業項目幾乎停擺，《孤獨星球》做出了艱難的決定：裁減出版業務。

報導說，該公司將繼續出版極受歡迎的各國指南和短語手冊，但雜誌業務與兒童讀物、全球咖啡之旅等出版物將全數關閉。

報導引遊該出版公司暢銷書作者喬．卡明斯的話說，《孤獨星球》的變動讓人唏噓不已，《孤獨星球》總部的關閉意味著一個時代的終結。

《孤獨星球》創始人東尼．惠勒(Tony Wheeler)接受陸媒《紅星新聞》訪問時表示，該雜誌1973年創立以來，其旅行指南已成全球無數人旅遊出行的「聖經」。其公司規模橫跨四大洲，成為擁有500多名員工的出版集團，這一家公司就占了全球旅行指南市場超過30%的份額。

2007年起，惠勒夫婦將大部分股權轉讓給了BBC，並逐漸退出《孤獨星球》的營運。惠勒表示，「我不理解他們為何這麼突然地關閉辦公室，而且看起來是徹底關閉。如果公司擁有人沒興趣再繼續做‘孤獨星球’，他們大可以將其轉賣。但不能把生意關了再賣。」他曾表示，《孤獨星球》在疫情之前是一個「健康」的公司。

惠勒說，當下各地的旅行基本都停下了，「如果人們哪裡都不能去，他們也就不會為自己的旅行買指南。」以前包括911事件危機、金融危機，都很快地恢復了旅遊與出行，但這次的新冠疫情危機下，一切要回歸正常需要更長的時間，這一點非常明確。

(中時電子報)