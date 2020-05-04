為帶動台灣醫療產業與相關產業鏈尋求全新的出路、建立醫療產業生態系，經濟部國際貿易局及外貿協會於4日辦理國際線上產品發表會，介紹台灣精品醫療防疫產品；國貿局長陳正祺強調，「TAIWAN CAN HELP」不是只有口罩，台灣MIT防疫醫療產品涵蓋防護衣、額溫槍、快篩檢測等資源，對國際不僅是防疫物資，且是合格、有效的醫療產品保證。

貿協秘書長葉明水指出，此次台灣精品醫療照護線上展覽館，集結台灣精品獎33家、共42件得獎醫療產品，將實體展覽館具有的展示、洽商、介紹等功能以線上展覽館方式呈現，並提供買主詢問產品的管道。會前已有超過280位來自日本、香港、馬來西亞、越南、印度、菲律賓、新加坡、韓國、南非、埃及、紐西蘭、澳洲等國買主及醫材、生技業者報名線上觀看。

4日介紹的防疫產品發表涵蓋鼎眾的抗菌機器人、鉅邦的呼吸治療產品、雃博的防壓瘡氣墊床、台灣舒潔的醫療防護口罩、高端疫苗及柏勝生技的快篩檢測產品與醫揚科技的遠距醫療解決方案，據參展業者指出，目前備料量均已到8月，整體防疫帶動產業首季成長至少3成，透過國家隊對全球雲端佈局有望接單至年底。

(工商 )