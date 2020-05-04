中美就新冠病毒起源的爭執越演越烈，美國總統川普甚至揚言將對大陸祭出新的懲罰關稅，疫情危機尚未解除，中美甚至可能爆發貿易戰，對奄奄一息的全球經濟無疑雪上加霜，全球股市周一應聲全倒。

亞股周一開盤全面跳空開低，休市兩天的香港恆生指數收盤暴跌4.2％，韓國大盤重挫2.7％，印度股市大跌近6％，台股也拉出2.5％的長黑。日本與大陸股市周一都休市。

上週五逢勞動節休市的歐股跟著開低重挫，德國大盤大跌3.3％，法國重挫3.9％，英國股市跌幅相對輕微，下跌0.3％，Stoxx 600泛歐股市指數下挫2.4％。

上週連2個交易日大跌的美股周一依然不振，道瓊工業指數開盤下跌逾200點或1.1％，來到23,466點，標普5百與那斯達克指數分別挫低1.0％與0.8％。川普上周五就放話，不排除針對引爆全球新冠肺炎疫情的中國大陸加徵新關稅，此言引發美股殺尾盤，3大指數跌幅深達3％。

美國國務卿蓬佩奧周日再度緊咬大陸，宣稱美方已掌握「大量的證據」，證明新冠病毒就是出自於中國大陸武漢市的一間實驗室。川普接受福斯新聞網專訪時接著砲轟，「我認為就是他們(中國大陸)捅了大婁子，然後死不承認。」

北歐聯合銀行資產管理公司總經策略師蓋利(Sebastien Galy)表示，「投資人嚴肅看待中美因病毒起源爭議關係又陷入緊張的問題，這對股市是相當致命的打擊，也確實是值得關注的焦點，而緊張情勢恐怕需要好幾個星期才會降溫。」

荷蘭安智銀行大中華區首席經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）指出，市場憂心全球前兩大經濟體關係再告緊張可見諸於人民幣匯價，離岸人民幣匯價上周五就已因此重貶近1％。

彭藹嬈並表示，川普為了拉抬自己總統大選的選情，他很可能會對中國大陸加徵新關稅，若貿易戰全面開打，人民幣匯價將貶破7.2兌1美元。

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