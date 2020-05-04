為落實總統蔡英文「資安即國安」的戰略目標，銀行公會去年12月舉辦資安聯防教育訓練，獲得廣大學員的正面回饋，反映課程開辦的價值。國內正值防疫時期，資訊通訊愈顯重要，銀行公會推動資安聯防工作更未停歇，4月28日至30日於金融研訓院再度辦理教育訓練。金融研訓院配合防疫，特提供寬廣的菁業堂，採梅花座讓學員能保持充份的社交距離。

銀行公會理事長呂桔誠致詞表示，銀行公會戮力強化會員銀行之資安風險意識，已成立CSIRT輔導小組，進行撰擬各類資安事件的因應SOP，另規劃在5月間與F-ISAC合作辦理資安情資分析研討會，以建構會員銀行間之資訊安全聯防機制。

呂桔誠強調，資安威脅無所不在，此次疫情爆發，即有與病毒相關文字為主旨的釣魚郵件在網路上散發，金融為我國關鍵基礎設施之重點領域，身為銀行從業人員尤需隨時提高警覺。

財政部帶領所屬機關構在資訊安全議題一直都有非常亮麗的成績，如在所屬機關構間實施電子郵件社交工程演練及成立自有的資安健檢及數位鑑識團隊，都繳出優秀的成績單。目前正值配合紓困政策及所得稅申報等業務積極推展中，財政部常務次長阮清華受邀致詞，與會員銀行分享財政部推動資安防護的經驗並與銀行業從業人員交換意見。

呂桔誠致詞強調，提升銀行同業間之資安聯防能量，銀行公會責無旁貸，未來仍將繼續辦理教育訓練，藉由一系列課程強化銀行從業員的資安意識、凝聚共識，共同為數位國家、創新經濟奠定堅實基礎。

(工商 )