德國新冠疫情持續，社交活動仍然受限。德國慕尼黑市政府宣佈，考慮到新冠疫情期間，人群聚集病毒傳播風險太高，原定於2020年9月19日至10月4日舉行的慕尼黑啤酒節決定取消。對廣大啤酒愛好者和諸多啤酒製造商來說，這無異於晴天霹靂。

慕尼黑啤酒節（又稱「十月節」，Oktoberfest）每年九月到十月間在德國慕尼黑舉行，持續約兩周時間，是慕尼黑一年中最盛大的活動。每年啤酒節都能吸引數百萬人參加，許多其他城市也效法慕尼黑舉辦「十月節」。

慕尼黑啤酒節在過去200多年歷史中，有24次停辦。除了1854年、1873年兩次霍亂疫情外，其他停辦的原因包括：拿破崙戰爭、普奧戰爭、普法戰爭、兩次世界大戰…這些都是左右德意志民族命運，攪動歐陸風雲的大事。人們或可以藉此比對，新冠疫情在德國歷史乃至全球歷史敘事中的份量。

警語：禁止酒駕，開車不喝酒，安全有保障

(中時 )