為歡慶台灣防疫有成,且連續22天無本土病例,HAPPY GO推出「HAPPY GO找點趣,十萬寶箱等你開」活動,即日起由HAPPY GO App進入活動(https://findpoint.happygotolove.com.tw),透過尋寶地圖開啟AR寶箱,可獲得HAPPY GO萬點點數,以及iPhone 11 Pro和遠東禮券元等大獎。8日起再加碼遠東SOGO台北三館和遠東百貨信義A13四大百貨的餐廳美食街優惠券,邀請卡友防疫之餘也能放鬆心情,為生活找點趣,一起響應中央流行疫情指揮中心的防疫新生活運動。

HAPPY GO App自去年全新改版上線以來,優化行動服務腳步不停歇,藉由與不同業態的合作,提升點數使用率,再透過防疫(口罩查詢)、停車服務、市調結果等不同領域的使用情境來強化卡友黏著度。3月底、4月初時更透過App發起「感謝多一點,防疫英雄辛苦了」的品牌活動,引起全台消費者的熱烈響應,短短二周時間湧入十萬人次參與活動。如今台灣抗疫已跨過一百天,全台民眾努力防疫獲得全球肯定,於是發起第二波品牌活動,希望藉此感謝所有抗疫英雄與全台民眾的努力防疫。

「HAPPY GO找點趣,十萬寶箱等你開」活動將一連進行到5月18日止,首波鎖定台北東區和信義商圈,邀請卡友由HAPPY GO App進入活動網站(https://findpoint.happygotolove.com.tw),除獲得高額點數回饋和抽獎機會外,再享指定合作餐廳消費累點及指定通路消費或兌點等雙重加碼優惠。

包括於《酒窖子 Wine Bar》、《自然風涮涮鍋》、《紅九九個人麻辣鍋》、《飯Bar-信義店》、《天下三絕牛肉麵》、《BFLO水牛城美式餐廳》、《星辰牛排》、《Miss Green》、《The Green Room》、《印渡風情》、《三個傻瓜蔬食印度餐廳》及《同心圓水晶紅豆餅》等指定合作餐廳消費累點,不論內用或外帶,每消費乙筆即可獲得100點,再享1,000點的抽獎機會;在指定合作餐廳以及遠東SOGO台北三館和遠東百貨信義A13等四大百貨均有埋設AR寶箱,活動期間有成功開啟寶箱,且至SOGO忠孝館、SOGO復興館、SOGO敦化館或遠百信義A13任一指定百貨消費累點或兌點的卡友,亦可獲得限量的HAPPY GO 100點點數回饋。

為響應政府的防疫新生活運動,5月8日起,開寶箱活動再添誘人好康,加碼遠東SOGO、遠百信義A13等百貨餐飲優惠。其中,SOGO忠孝館的漢來蔬食消費即贈大理石奶皇包、聚北海道昆布鍋消費贈日式綜合餃丸,另有美食街櫃位消費不限金額贈環保餐具乙副;SOGO復興館的微熱山丘消費滿500元享贈品兌換券;SOGO敦化館的紅豆食府與開飯川食堂皆適用消費滿額換100元商品券;遠百A13更有高達11間餐飲參與。HAPPY GO不僅提供美食優惠療癒卡友心情,集團百貨的美食街也皆有架設防疫用餐隔板,餐廳則採用梅花座,提供卡友安心享受美食的用餐環境。

歡慶溫馨五月天,HAPPY GO也同步推出二大點數加碼回饋活動,第一重「使用App消費累點多5點 再抽520點」,卡友於結帳時,出示HAPPY GO App內的條碼(含HAPPY GO Pay支付累點)供櫃台人員累點,合計滿5筆以上即可獲得HAPPY GO限時點數5點,還可再抽HAPPY GO限時點數520點,第二重,為鼓勵卡友多多使用HAPPY GO Pay消費,另推出小額消費鼓勵活動,綁定指定銀行信用卡,單筆消費200元(含)以上,只要刷滿3次,就享3倍點數回饋。

(工商 )