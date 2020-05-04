一名50歲的男子因講話不清楚、反應遲鈍和頭痛，被家屬送到急診，醫師隨後檢查患者的腦脊髓液，結果發現顏色混濁且壓力極高，將儀器拔出後液體還噴射出來，經化驗後顯示為「隱球菌感染」。

腦神經內科醫師林志豪在臉書上分享案例，一名50歲的王姓男子出現講話不清楚、反應遲鈍和頭痛症狀，家屬趕緊將他送到急診，由於王男有大腸癌病史，一開始擔心可能是癌症轉移或中風，經電腦斷層檢查無異常後，因為王男有合併發燒症狀，所以懷疑是腦部感染，於是立刻安排他做腰椎穿刺，檢查腦脊髓液。

林志豪透露在幫病患做腰椎穿刺時，「把針拉出來的時候，真的嚇了一跳！」腦脊髓液顏色正常應該是要清清如水，但王男的顏色卻混濁，且壓力極高，針拔出時液體還直接噴出，趕緊化驗後，發現是隱球菌感染。

（圖／翻攝林志豪醫師 腦神經內科臉書）

隱球菌多存在鳥類排泄物、泥土、腐爛有機物中，林志豪當下詢問家屬居家附近有沒有鴿舍，家屬回答沒有，後來林志豪請家屬返家後仔細檢查，才發現王男房間有台窗型冷氣，且後面有個鳥巢，「可能是在吹冷氣時，把鳥糞中的細菌吸進房間才導致感染。」所幸王男家屬及時發現，經過治療後順利康復出院。

林志豪也指出，一般人感染隱球菌的機率比較低，較常發生在免疫力低下的族群，因此不需過於擔心，他也提醒，若住家周遭環境多鳥類糞便，可以多清理、消毒，減少病菌傳播；如果有出現反應遲鈍、口齒不清和頭痛發燒的症狀，要盡早到醫院檢查。

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(中時電子報)