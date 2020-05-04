女人感情出現空窗期，似乎容易失去理智，但是也有例外。 南部地區一名越南籍女子來台找男友卻遭甩鍋，心情即為淪喪下，在交友軟體認識一名博士生，這名男子百般撫慰，終於相約見面。不料，男子當晚就趁晚餐時在飲料摻入FM2意圖染指，被害人睡夢中驚見全身脫光男子，大喊要報警，也敲醒了博士生的理智，否則後果不堪設想。

儘管這名越南女子逃過魔掌，沒有受到性侵，但是她還是報了案，將這名心懷不軌的博士生繩之於法。

檢警調查，這名博士生是在網路交友軟體「愛情公寓」結識小君，2人以line聊天，林男得知小君與男友分手、心情不好，於是邀請女方到台南散心，並相約在台南火車站見面。

於是2人見面後就到黃金海岸散心後，相談也非常愉快，吃完碗餐喝飲料時，博士男趁被害人沒注意時， 將FM2藥物摻入飲料中，致使越南女子喝下昏昏沉沉，被告帶往住處休息。

被害女頭暈到房間就睡著，報告見狀隨即脫光自己衣褲，全身赤裸拉開被害人大腿，用下體磨蹭，這時越南女被「壓迫」難受醒來，竟然是被這名出見面的博士男壓在身上猥褻，她嚇得大喊「我要報警」，被告才停下。

法官一審判被告3年8個月有期徒刑，案經上訴二審，法官審酌雙方和解，因此改判被告3年6個月有期徒刑，可上訴。

★ 尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)