伊朗國會於當地時間4日投票通過《伊朗貨幣和銀行法》修正案，該修正案將官方貨幣「里亞爾」（Rial）改為「土曼」（Toman）。

據伊朗多家媒體報導，新法案要求伊朗中央銀行在考慮貨幣儲備和對國際貨幣基金組織承諾的情況下，以「土曼」重新計算匯率。

新法還明確規定，「里亞爾」將與「土曼」一起保持兩年的信譽，在此期間，將逐步收回舊硬幣和鈔票，並用新硬幣和鈔票代替。據悉，新的貨幣換算將會是1萬里亞爾兌換1土曼。

(中時 )