伊朗貨幣由「里亞爾」改為「土曼」 21:532020/05/04 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 伊朗街頭兌換貨幣的攤商。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗國會於當地時間4日投票通過《伊朗貨幣和銀行法》修正案，該修正案將官方貨幣「里亞爾」（Rial）改為「土曼」（Toman）。 據伊朗多家媒體報導，新法案要求伊朗中央銀行在考慮貨幣儲備和對國際貨幣基金組織承諾的情況下，以「土曼」重新計算匯率。 新法還明確規定，「里亞爾」將與「土曼」一起保持兩年的信譽，在此期間，將逐步收回舊硬幣和鈔票，並用新硬幣和鈔票代替。據悉，新的貨幣換算將會是1萬里亞爾兌換1土曼。 (中時 ) #貨幣 #土曼 #里亞爾 #伊朗 #改為 也許您會感興趣 推薦閱讀 超前部署數位人民幣 04:102020/04/30 論壇廣場 人行證實！ 數位人民幣 四地試點 04:102020/04/30 全球財經 陸港觀盤－財政、貨幣政策支撐 陸經濟後市回溫 04:102020/04/30 全球財經 交通部APP示警狀況多 綠委建議改為好玩地點提醒 11:092020/04/30 政治 FED暫熄火 兩岸緩步降息 04:102020/05/01 產業財經 威脅比特幣 人行數位貨幣呼之欲出 04:102020/05/04 財經要聞 匯率期貨趨勢專欄－美元支撐仍強 可留意非美貨幣 04:102020/05/04 證券．權證 貨幣政策支撐 法人相對看好亞洲資產 04:102020/05/04 投資理財 《證交所》廣豐、嘉威 調整產業類別 08:012020/05/04 財經 《金融》保守資金連9周湧入貨幣型基金停泊 17:392020/05/04 財經 國際熱門新聞 事實難下嚥 梅根下重手與凱特決裂 - 國際 挨批防疫反應過慢！川普牽拖「情報單位的錯」遭美媒打臉 - 國際 日檢出鑽石公主號新冠病毒藏身何處 - 國際 洛杉磯找新家 梅根哈利犯了大錯 - 國際 梅根心碎 哈利無意久待洛杉磯 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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