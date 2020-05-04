由於投資者擔心中美之間長期衝突的進一步升級，美國股市週一下跌。道瓊指數開盤下跌325點。週日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，有「大量證據」表明冠狀病毒起源於大陸實驗室，儘管美國情報官員和專家表示，沒有證據證明這種理論。

FXTM的首席市場策略師侯賽因·賽義德（Hussein Sayed）說：「這些聲明表明中美關係將惡化。」 「應該密切關注兩國之間的局勢如何發展。」

美股開盤後不久的三大指數：道瓊工業平均指數： 23,398.59，下跌1.4％（325點）。標普500： 2,800.15，下跌1.1％。納斯達克綜合指數 8,539.99，下跌0.8％。

華倫•巴菲特（Warren Buffett）週六在伯克夏（Berkshire Hathaway）的年度股東大會上宣布，他已出售了該行業「四大」航空公司的所有股份後，主要航空公司的股票週一暴跌。達美航空下跌了13％，聯合航空下跌了12％，美國航空下跌了13％，西南航空下跌了9％。

週一原油也下跌，即使OPEC同意的歷史性減產於月初生效。由于冠狀病毒大流行降低了全球需求，石油貿易商面臨著迫在眉睫的存儲問題。

本週，投資者將關注進一步的經濟數據，以顯示在某些州重新開放期間冠狀病毒危機對美國經濟的全面影響。上週，初請失業金人數為380萬，六週總數達到了3000萬。這個星期五，4月的就業報告可能會顯示高失業率和失業數。

(中時電子報)