新冠肺炎疫情讓餐飲業陷入寒冬，蔡英文總統今天表示，「紓困不論大小間」，不只是連鎖餐飲品牌，包括老字號餐廳、或是街邊的小餐館，也都在政府協助的範圍內。「政府會加倍努力，給大家多一點保障」。

蔡英文今晚在臉書表示，大餐廳、小餐館，都承載了台灣的美食文化，都是政府紓困的對象！

今天，她參訪了旗下有饗食天堂、開飯川食堂等品牌的饗賓餐飲事業，「陳啟昌董事長告訴我，他有2,000名員工，許多員工的薪水是家庭重要的支柱」。因為政府的紓困方案，饗賓上個月已經收到員工薪資補貼及營運資金補助，後續還有融資貸款，讓他們能夠繼續堅持不裁員、不停業、不減薪、不放無薪假。

蔡英文特別強調，不只是連鎖餐飲品牌，包括老字號餐廳、或是街邊的小餐館，也都在政府協助的範圍內。每一家餐廳都代表一種文化，每一位餐飲從業人員的背後，也都是一個家庭，都有生活要顧，政府會加倍努力，給大家多一點保障。

(中時 )