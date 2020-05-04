美國各地民眾抗議要求解封

近日因美國總統川普要求各州重啟經濟，已有過半數的州恢復生產，未復工的州則面臨大批民眾示威要求州政府重啟經濟活動。但許多州疫情尚未受控，感染人數可能因復工而大幅反彈，各州州長面對疫情重壓與民眾要求復工的壓力，紛紛上媒體反擊川普，指控白宮對疫情幾乎沒有幫助，反而在「火上澆油」煽動民眾復工，可能會疫情進入失控狀態。

據《人民日報》海外版引述外媒指出，美國新冠肺炎確診病例已超過110萬，全美卻有過半數州開啟復工模式，重新啟動經濟活動。對於未恢復生產與經濟活動的州，已至少有10個出現示威群眾聚集街頭抗議，甚至還有人在持槍闖入州政府，對於未重啟經濟的州長們來說，瞬間壓力倍增。

在兩難的情況下，坐鎮白宮的川普卻「火上澆油」，他在推特上連續發出「解放各州」的標語，呼籲州政府讓步和民眾談判。美國各疫情嚴重州的州長在重壓下，相繼向川普和聯邦政府做出反擊。

馬裡蘭州州長霍根(Larry Hogan)在電視上表示，現在該州一天內死於新冠肺炎的人數都比示威抗議人數多很多，一旦解除限制，會有更多人死亡，現在已有很多民眾外出聚集在購中心與其他公共場所享受陽光，十分令人擔心。據馬裡蘭州衛生部門統計，截至5月3日，該州確診數超2.45萬例，死亡人數超1100人。

密西根州州長惠特默說，現在正處於疫情大流行中，這不是我們自己透過談判就能解決的政治問題，這是一場公共衛生危機。現在已經有近7萬人死亡，3000萬人失業，一天內新冠肺炎死亡人數比911恐怖攻擊還多，應該要聽專家們與醫療系統的意見。

伊利諾州州長普利茨克更直接表示，疫情期間白宮提供的大部份指導意見都沒有幫，倒是疾控中心(CDC)方面給了一些有用的指導，該州目前需要白宮在《國防生產法》上發揮領導作用，幫助各州獲得足夠醫療物資，但白宮都沒做到。

紐約州長科莫昨天也指出，目前貿然完全解封是不顧人命的行為，現在每天死亡人數仍在300人左右，還是高得嚇人，因此必須拒絕重啟經濟的建議。喬治亞州州長坎普則表示，在宣佈復工僅5天後，該州正在建設的最大工程項目瓦格特爾核電站立即爆發群聚感染，參與建設的7000多名工人中有已至少171人新冠肺炎檢測呈陽性。

美媒指出，位於印第安那州的一家豬肉加工廠中，2200名員工中有1900人接受了新冠病毒測試，其中890人確診，約占該廠總員工數的40%。該工廠已於4月25日關閉，不過在聯邦政府催促下，已決定於下周重新啟動生產。

(中時電子報)