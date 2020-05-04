夏天到了！明日是立夏，中央氣象局指出，今（4）全台高溫炎熱，明（5）日全台各地也會是多雲到晴的天氣，但北部海面鋒面接近，中午過後北部、宜蘭、山區等地有短暫雨。同時體醒，中午前後臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

氣象局臉書上提到，明各地大多為多雲的天氣，北部海面有鋒面接近，午後北部、宜蘭及其他各地山區有局部短暫雷陣雨的機率；氣溫方面，西半部高溫33至35度，東半部高溫也有32度左右，其中台東有焚風發生的機率，花東縱谷、中彰投、南部近山區有局部36度以上高溫的機率。

氣象局表示，周三、周四鋒面會掠過台灣北部海面，因此北部、東北部雲量增加、有局部短暫雨，午後東部、東南部、中南部山區也會有短暫雷陣雨。而周五、周六雖然會回溫，但另一波的鋒面會在周日接近，北台灣降雨機率也會增加。

氣象局補充，本周紫外線指數偏高，各地高溫多可達30度以上，中南部地區高溫約33至35度。

氣象專家彭啟明也在《天氣風險》上透露，目前台灣已經進入初夏，周二開始是立夏，將持續高溫炎熱，而下周天氣不穩定，但尚未有梅雨訊號出現。

(中時電子報)