繼美國聯準會(Fed)之後，歐洲央行近日也同意，將部分信用評級較高的非投資級公司債，納入購債計畫中，化解流動性緊俏的壓力。投信法人認為，在歐美兩大央行聯手背書下，債市流動性風險已明顯降低，兼具債信、收益兩大優勢的美元投資級債，將優先吸引資金青睞。

第一金全球富裕國家債券基金經理人黃子祐表示，歐洲央行決議放寬購債標準，接受部分評級較高的非投資級公司債後，將緩解金融市場流動性緊俏的壓力。而事實上，歐央此舉並非首創，早在3月美國聯準會(Fed)就率先宣布購買公司債，帶動美債市場信心回穩。

黃子祐認為，在歐美兩大央行政策異口同聲下，直接為公司債市場背書，預料全球金融市場極度恐慌期已結束，債券市場恢復訂價功能，投資操作上，可望回歸基本面看待。

根據過去歷史經驗顯示，當全球央行推出救市行動與市場信心回穩後，美元投資級債都重回漲勢，收復失土。反應最快速的是成熟國家的美元投資級債，回復時間最短，約2個月左右；而新興市場美元投資級債回復時間相對較久，約8個月。

黃子祐指出，在美國聯準會(Fed)祭出購買公司債措施後，彭博巴克萊美國投資級債利差明顯收窄，殖利率回落到2.8％左右的合理位置。反觀新興市場美元投資級債目前利差還是處於近9年新高，殖利率約落在3.8％，投資吸引力更大。

除了殖利率誘因外，黃子祐表示，這次疫情造成部分投資級債遭到降評，被打入高收益債的行列，但原本持債的保險公司、機構投資人，為了維持債信品質，正被迫尋找替代標的，而新興市場美元投資級債因為兼具債信、收益兩大優勢，將優先吸引資金青睞。

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