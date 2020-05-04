每年5月申報所得稅，許多民眾都想找出「繳稅神卡」為自己賺進回饋、享優惠。Money101金融比較平台表示，2020年以信用卡繳稅不僅可以延遲到7月9日之後再入帳，部分銀行也會推出分期0利率、現金(購物金)回饋以及抽獎活動，讓每年這項報稅國民義務執行起來更減壓。

Money101提到，刷卡繳稅對於銀行來說並無法從中賺取手續費收入，也因此，過往持卡人繳稅不再享有刷卡金、紅利點數、哩程等回饋，不過，觀察到自2019年開始，信用卡市場處於戰國時代，刷卡繳所得稅吹起「現金回饋」風潮。2020年第一季雖遭新冠肺炎疫情衝擊經濟市場，卻仍見不少銀行不惜成本祭出回饋，鞏固客群，維持品牌聲量。

2020年匯豐、中信、台新、星展、玉山、兆豐、永豐、臺銀、新光、華泰等多家銀行都提供繳稅享刷卡金、超商禮券、點數等回饋，民眾可以依據自身所得稅額來挑選回饋率較高的信用卡。

無論稅額多寡，繳稅回饋率均一價的像是「匯豐旅人卡」持無限/御璽卡別繳稅享1％回饋(上限500元)，稅額5萬元以下，回饋可以拿好、卡滿，需登錄活動；5月底前透過Money101官網申辦，除原有新戶首刷禮，再加碼提供168點LINE Points首刷禮。

台新「街口支付聯名卡」新戶享1％繳稅回饋(上限300元)，全卡友享0.25％回饋(上限1,000元)、頂級卡享0.3％回饋(上限10,000元)、財富管理客戶則享0.35％回饋（上限100,000元）。此外，全卡友在5月10日前繳稅，稅額滿1萬元，享早鳥回饋100元全家購物金，FlyGo卡再加碼100元，相當於200元回饋。以FlyGo卡來說，加上全卡友0.25％繳稅回饋，最高享2.25％回饋，其他卡別也有1.25％回饋，名額有限需登錄。

玉山銀行一般卡別包含「U Bear」、「Only卡」、「Pi拍錢包」等繳稅享0.2％回饋，而「世界/無限卡」享0.25％(上限3,000元)、財富管理客戶則享0.35％（上限100,000元）。

中信「商旅鈦金卡」標榜繳稅費皆享0.2％回饋(無上限)，適合一年當中需要繳納各項稅費的民眾。兆豐今年也加入回饋戰局，全卡友享0.3％回饋(上限100元)、世界卡最高可享1.54％回饋；永豐「幣倍卡」提供享0.3％回饋(無上限)，不過需符合於指定期間內外幣帳戶平均餘額達等值新台幣20萬元的條件。

Money101建議，稅額在1萬元以內的民眾可以選擇定額回饋，繳稅回饋更給利。以臺銀信用卡為例，台灣Pay綁定臺銀、兆豐信用卡掃碼繳稅，不限稅額享100元回饋金，其中，臺銀持卡人若申請線上分6期0利率再加送100元；永豐JCB卡友綁定Apple Pay到全家超商繳稅，單筆達5千元即回饋100元全家購物金，限1.3萬名用戶，活動需登錄，截至4月30日下午6點已登錄8,000多名。

Money101提醒，繳稅欲享回饋，須留意在信用額度以內繳稅，另外，許多銀行祭出的回饋設有名額限制，想拿好康，繳稅速度要快，登錄活動時間要記牢。

4月剛繳完牌照稅，5月緊接著又有房屋稅以及所得稅，若要減輕財務壓力，民眾可以善加利用銀行提供的繳稅分期0利率方案，將稅款分擔在未來的3到12個月逐月支付。

不限(低)稅額都提供分期0利率，像是中信12元以上可分6期，玉山提供6期0利率，兆豐Mega one卡友最高分12期，不限卡別最高可分至9期。需符合稅額門檻的分期0利率優惠包含台新單筆滿3千元可分3期，滿6千元可分6期，滿10萬元可分12期；國泰世華滿3千元可分6期；星展滿3萬元分6期。

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