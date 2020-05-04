重口味話題!市長驚嚇退場!荒謬大師再出招竟逼出芭樂園不能說的秘密??(ft.韓國瑜、沈玉琳、咪雅、金莎、鄭照新、吳芳銘)(影/謝謝琳來了YT)

快到了芭樂的採收季節，高雄市長韓國瑜、高雄農業局長吳芳銘與沈玉琳還有咪雅一行人到高雄燕巢採收芭樂。韓國瑜在芭樂園時，突然做了一個異想不到的舉動，嚇壞現場所有人！沈玉琳更是語出驚人，竟叫韓國瑜搬一箱芭樂到內湖，還打趣說市長真的很適合當長工。

沈玉琳一行人到燕巢要推銷芭樂，一看到韓國瑜就大喊市長你怎麼變瘦了？接著他們戴上斗笠要來採收芭樂了，沈玉琳就說大家戴斗笠都OK，但對市長來說會有點委屈，因為他戴起來會覺得頭很刺。接著他們就摘芭樂，芭樂班長表示要注意摘採時要保留蒂，否則會讓芭樂明天就黑掉了。

沈玉琳向天借膽！居然敢吩咐市長去分裝芭樂，然後韓國瑜一個起身就抬起裝滿芭樂的箱子去秤重，害得沈玉琳還驚呼說「市長不要阿，市長都直接來的」，接著吐槽說「市長擬真的是當長工的料耶，市長你幫我搬一箱到內湖好不好？」惹得現場一片笑聲。

韓國瑜也在拍片時說，請大家要吃芭樂時，就多多支持燕巢的芭樂。他說可以上高雄市政府的網站，看高雄首選電商平台。

(中時電子報)