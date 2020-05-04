外交部今晚表示，在外交部協調安排下，世界臺灣商會聯合總會租賃一架華航專機前往印度德里接載旅居印度、孟加拉的114位國人，以及在臺灣工作的15位外籍人士，總共129名乘客（含一嬰兒)，已於5月4日晚間7時10分自印度德里國際機場起飛，預計5月5日清晨4時許抵達臺灣。

外交部發言人歐江安指出，駐印度代表處田中光大使前往德里機場代表我國政府向印度各地及自行包機來自孟加拉的國人表達關心與問候，並說明此次專機在臺灣與印度兩國政府相關機關、世界臺灣商會聯合總會及華航等密切協調下得以順利成行。

搭乘本次華航專機者有我國旅居印度及孟加拉的國人。除自孟加拉搭乘專機前來印度德里會合外，也有來自印度偏遠各州，至少40位國人自行僱車行駛10小時以上前往德里國際機場。

她說，其中包括來自印度安德拉州(Andhra Pradesh)驅車36小時及孟買車程25小時以上的國人兼程趕赴德里搭乘專機。也有國人在印度因疫情原故逾期停留，經我駐印度代表處與印度移民局協調，都已順利登機返臺。

印度自3月24日起三度實施全國封鎖措施迄今超過40日，南亞地區各國相繼採取封鎖措施，目前國際及國內航班全面停飛。駐印度代表處陸續接獲南亞各地國人要求協助返回臺灣。

歐江安表示，經協調印度外交部、日本駐印度大使館及相關航空公司，曾於4月1日至4月28日共協助103位國人分別自德里、孟買搭乘日本、韓國航班離開印度、轉機返國，充分展現與相關國家在疫情的挑戰下，不分國籍、相互協助的友好情誼。我國對於印度、日本、韓國、孟加拉政府及相關單位對我方的協助表達由衷感謝。

目前仍有國人滯留南亞地區並期盼返國，外交部強調，將偕駐印度代表處及駐清奈辦事處持續全力設法協助國人返回臺灣。

(中時 )