澳洲與紐西蘭相隔2000多公里，不過他們是「關係緊密的鄰國」。現在雙方正在討論是否向對方開放邊界，因為兩個都已成功的控制住新冠病毒，相信重新開放不會再造成疫情爆發，稱之為「旅行安全泡泡」(travel bubble)。

CNN報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上個月就表示：「若問到世界上哪個國家能了率先與我們重新交通，必然就是紐西蘭。」

紐西蘭總理在4月27日也說相似的話「目前的頭等大事，就是確保紐澳兩國都能成功控制新冠病毒疫情，這樣雙方就能夠開放邊界，當然，這一切必須謹慎小心。」

澳洲的新冠病毒總感染者是6825人，已有5859人痊癒，病死人數95人；紐西蘭總感染者1137人， 已有1276人痊癒， 病死人數20人，都表現相當不錯。

僅管兩國相距約2,000公里，但是澳洲與紐西蘭是世界上關係最密切的雙邊國家，雙方都達成護照免簽，以及長期旅行和工作的共識，同時，兩國也為彼此的旅遊業做出了巨大貢獻。

紐西蘭40％的國際觀光客來自澳洲，而澳洲15%的國際觀光客從紐西蘭過來。

受困於新冠病毒，兩國的觀光收益都大幅衰退，因此旅行業者都很期待先解除紐澳之間的旅行限制。

目前尚不清楚紐澳解除限制在何時，旅行業者希望能在8月時解封，因為那是紐西蘭的滑雪季節，以及學校的寒假。

不過，旅行限制最大的挑戰就是14天的自我檢疫期能夠取消，然而新冠病毒相當難測，目前還不到放寛的時候。甚至在澳洲內部，各省與各省久間也有隔離規則。例如，從雪梨(位在新南威爾斯）前住布里斯本（位在昆士蘭），昆士蘭會要求旅行者完成14天的自我檢疫期。

紐西蘭旅遊業者羅伯斯(Chris Roberts)設想，假如快篩檢測能在一小時內完成，那麼遊客可以去機場接受Covid-19的測試，得到陰性未感染的結果後，才被允許登機。而到達目的地後，再以體溫檢查做最後保險。遊客也有義務回報更多的活動消息，以便在必要時，可以輕對其進行追蹤。如此一來，14天檢疫期就有望取消。

(中時電子報)