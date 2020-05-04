新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，嚴重衝擊國際經濟，日本累計確診人數飆破1.5萬例，造成境內至少531人死亡，首相安倍晉三稍早宣布，全國緊急狀態將延長至5月31日。日本知名諧星松本人志偷偷發起一項「藝人救濟計畫」，將提供零利息的資金借貸，幫助年輕的演藝後輩們撐過這波疫情。

根據《ABEMA TIMES》報導，有知情人士爆料，56歲的諧星松本人志願意提供年輕藝人無息貸款，每人最高可貸100萬日元（約台幣27萬元），不需任何抵押品，還款期限為5年。外界推算，與松本人志相識的年輕演藝人員超過1000名，若每人都向他借錢，估計花費將高達10億日元（約台幣2.7億元）。

日本自4月16日宣布全國進入緊急狀態，國內的經濟也受到嚴重影響，各地劇場因疫情而關閉，這也讓不少諧星喪失表演舞台，頓時沒了收入。松本人志並沒有公開借錢消息，僅透過工作人員私下傳達，不過他也開出一項條件，必須是「有趣的傢伙們」，這也代表著他想提攜有前途的後輩。

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(中時電子報)