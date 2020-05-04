行政院推出1萬元的無保險及農漁工作者紓困方案，卻因無明確內容讓公所、農漁會電話被打爆，行政人員卻不知該怎麼辦。潮州鎮長周品全因此緊急在臉書發訊息，並在公所前發布公告說明。（潘建志攝）

行政院長蘇貞昌4日宣布，將針對工作無加保者及農漁民，排富發放紓困金1萬元，消息一出，各地的區鄉鎮市公所、農會、漁會詢問電話都被打爆。不過因相關政策細節及表格都還沒出來，行政人員都不知該如何解答民眾疑問，對於民眾怒氣也只能安撫。

政府日前推出勞工及漁民的紓困補助方案，每人可補助3萬元，卻因為申請門檻過高，許多人都領不到，引發民怨。以東港區漁會為例，全部會員9377人只有2128人符合申請條件，僅約2成3的人領的到；琉球區漁會更只有約1成3人符合資格。

因此行政院4日針對工作無加保者及農漁民，提出新的1萬元紓困補助方案，希望平息民怨，卻因為相關施行細則及表格付之闕如，讓各地公所、農漁會不知該如何是好，湧入的詢問電話及人潮讓行政人員人仰馬翻。

「蘇貞昌都說可以申請補助了，為什麼你們什麼都不知道？」不少民眾聽到消息後，馬上打電話到潮州鎮公所，也有人直接拿著身分證就要到公所領1萬元，但因公所人員也不知申請辦法，只能不斷跟民眾解釋，有人還因此大發雷霆，讓人員頻頻安撫。

潮州鎮長周品全因此緊急在臉書發訊息，指出紓困政策因訊息發佈在先，預算尚未到位，公所尚未收到政策函示及申請書表，請鄉親見諒，待行政院各部會及屏東縣政府明確政策函示，會立即公告，讓大家可以馬上申請。

琉球區漁會總幹事蔡寶興說，消息出爐後，漁會的電話馬上被打爆，人員光接電話就來不及了，根本沒時間處理其他事。他質疑，政府為什麼不能等到政策執行內容及方法都完備後才公布，如此草率預先公告，只會造成基層人員的困擾。

潮州鎮公所主祕王建元說，中央的紓困申請條件並不清楚，讓執行人員很難有所依據。另外的大問題是錢什麼時候到位？以潮州為例，預估約1萬人可申請，所需就要1億元；鎮公所定存只有6000萬元，作業時間是否來得及？屆時若錢還未下來民眾就搶著領，公所也無法代墊，問題會很大。

(中時 )