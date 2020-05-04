北韓曾宣布趁「黑夜」登陸太陽，還帶回一些太陽黑子送給金正恩。（圖／美聯社、NASA）

北韓領導人金正恩是死是活？出面參加勞動節的金正恩到底是不是替身？我國安局長說金正恩就是有病啊！反而讓一些政治觀察家批評有洩漏我國情報網之虞，到底金正恩在紅什麼？這一切都要從6年前一則新聞談起！

當然，金正恩很傳奇，曾經以化名「朴銀」留學瑞士，2011年12月金正日逝世，金正恩接班，開是每天都有處決軍方高層的新聞，包括「砲決」、「犬決」，這與金正恩白白胖胖的身軀，靦腆的笑容，有點難以聯想在一起。

另外，堅決擁護金正恩同志的北韓主播李春姬，用她那鏗鏘有力、充滿磁性音調與誇張表情播報偉大的金正恩同志的新聞，是第2個擄獲讀者目光的原因。

真正讓觀眾噴笑到不行的事蹟，是2014年一則北韓的新聞。當時新聞報導是這麼說的：

北韓的最新消息指出，一位年僅17歲北韓太空人，凌晨獨自搭乘太空船出發，僅花了4小時，即抵達「太陽」。

啥？登陸太陽？有沒有搞錯？

一個名為Tweaktown.com的網站宣稱，北韓中央通訊社一位主播在實況轉播中報導，北韓很高興宣布，成功將一個太空人送上太陽，登路太陽的壯舉已超越全世界，太空人今天傍晚返回地球時，將受到英雄式的歡迎。

更扯的來了，報導說，為了避免受太陽炙熱的高溫所傷，太空人是趁天黑前往，並將帶回一些太陽黑子，獻給他叔叔。

登陸太陽是趁天黑？還帶回太陽黑子？敬獻給太空人的叔叔？

而太空人的叔叔是誰？不是別人，就是偉大的金正恩同志！

(中時電子報)