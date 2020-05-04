英國一份研究比較各國新冠肺炎疫情，發現維生素D攝取不足的人如西班牙、義大利等國的長者，染病機率較高。雖然還無法證實維生素D能有效對抗新冠病毒，但維生素D確實有助於提升免疫力，怎麼攝取最有效率？

科學家忙著解開COVID-19（新冠肺炎，一稱武漢肺炎）謎團，發現維生素D有可能是關鍵。由英國伊利莎白女王醫院信託基金（Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust）和東安吉利大學（University of East Anglia）合作的研究，比較歐洲20國國民血清樣本的平均維生素D濃度，再對照這些國家的感染率和致死率。

其中西班牙老年人的平均維生素D濃度是26 nmol/l，義大利則是28 nmol/l，瑞士養老院住民的平均濃度也只有23 nmol/l，都只有研究平均值56 nmol/l的一半，也低於30 nmol/l的標準門檻，屬於「嚴重缺乏」，疫情在這些國家也格外嚴重。

儘管這份研究還沒經過同儕審閱、也無法證實維生素D能否對抗新冠病毒，研究人員仍建議補充維生素D來預防感染。

澳洲研究皮膚癌的學者尼爾（Dr Rachel Neale）近期也曾提出，假使維生素D不足，感染新冠肺炎後可能病況危急：「因為維生素D對免疫系統來說非常重要。」2019年尼爾就曾提出，體內維生素D濃度低的人，出現急性呼吸道感染的風險近乎是維生素D濃度高的人的2倍。

英國公共衛生部（Public Health England）也建議疫情中封城期間每日補充10微克維生素D，以免因連日待在室內未照射太陽而無法自行合成，影響骨骼和肌肉健康。

維生素D好在哪？

維生素D與新冠肺炎的關連還有待更多研究證實，但目前已知的其他健康益處就包括促進鈣質和磷酸鹽吸收、調節骨骼、牙齒、肌肉生長。維生素D不足則可能增加心血管疾病、自體免疫疾病、骨質疏鬆和失智風險。另外，長期不明原因的疼痛、失眠、憂鬱症、慢性疲勞、腸胃不適、偏頭痛也都被認為和缺乏維生素D有關。

台灣雖地處亞熱帶，但國民營養健康資料曾指出，超過7成的人血液中維生素D濃度都不足。

增加維生素Ｄ，該吃什麼？

鮭魚是富含維生素D的食物之一。（圖片來源：pixabay）

皮膚經陽光照射後合成是人體主要的維生素D來源，另外也能經由食物攝取。有效增加體內維生素D的方式包括：

•四肢不搽防曬、不撐傘，每天曬10～15分鐘太陽。可選擇上午10點至下午3點日照較強的時段。如果平時忙碌，也可週六、週日各一次，每次曬30分鐘。

•攝取富含維生素D的食物，包括鮭魚、沙丁魚、鮪魚、牛奶、蛋黃、動物肝臟、優格、蝦子、牡蠣等等。

•除非真的有日曬和飲食困難，才需要額外補充維他命D營養品，但要避免過量。衛福部「國人膳食營養素參考攝取量」明列每日維生素D攝取量上限是50微克，一般成人每日攝取20～50微克即可。

維生素D並不是愈多愈好，如果體內濃度太高，可能出現維生素D中毒的「高鈣血症（Hypercalcemia）」，產生多尿、嚴重口渴及高尿鈣的現象，長期高血鈣症更可能造成腎臟、血管、心臟、肺臟等軟組織的轉移性鈣化，或是噁心、嘔吐等情況。

要產生中毒情況， 每日或每週的維生素D攝取量可能都破千微克，一般正常飲食不用太擔心，如果要補充維他命D營養品，則最好先向營養師諮詢。

資料來源：Daily Mail、BBC、NHS

(中時電子報)