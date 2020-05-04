白羅斯總統盧卡申科今天發表電視談話，表示本周閱兵照常舉行。該國新冠肺炎確診約1萬7500例，若以人口計算，感染率在歐洲名列前茅。盧卡申科強調，他不希望取消閱兵，部分理由是人們「會說我們是膽小鬼。」

這項閱兵，主要是紀念蘇聯在二次世界大戰打敗納粹德國，但除了白羅斯外，俄羅斯與前蘇聯成員國，已陸續取消閱兵活動，以延緩新冠病毒蔓延。參加預演的1萬多名俄羅斯官兵，上月都遭隔離。

盧卡申科說，閱兵是令人激昂且深具意識形態意義，「國人應記住，那些在二戰戰場上戰鬥的人，可能因病毒或其他疾病死亡…但他們為了我們而死。」

自疫情爆發以來，盧卡申科公開稱新冠肺炎的危險性被誇大，他也避免在該國制定社交距離規範等措施。白羅斯仍持續舉行足球賽，教堂在復活節期間依舊開放，儘管志工協助募資採購必要的個人防護裝備給第一線人員，但醫護卻被告知不必穿戴。該國目前死亡人數為103人。

(中時 )