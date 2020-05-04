國光生技（4142）宣布，由國光生技自主研發的新冠候選疫苗，於台大醫學院醫事檢驗暨生物技術學系張淑媛教授實驗室進行疫苗抗體中和試驗，結果在注射新冠疫苗的小鼠血清中，發現具高力價中和抗體，確認國光開發的新冠疫苗經小鼠試驗證實有效，也是台灣新冠疫苗邁向人體試驗的重要里程碑。

國光生技指出，這是國光開發新冠疫苗的重要里程碑，接下來國光將與國衛院合作進行攻毒試驗確認新冠候選疫苗的安全性，也將同步與法規單位研商進入人體試驗的期程。

防堵新冠肺炎蔓延，歐美各國選擇封城，目前即將漸漸解封，隨著歐美經濟陸續重啟，各界也在擔心醫療體系是否會再度上演崩潰戲碼。生技股無論是疫苗、治療疫情的藥物都受到市場的高度期待，希望能早日研發成功對抗疫情。

國光生表示，身為防疫國家隊成員，也將大量的研發資源及人力投入新冠病毒疫苗的開發。此外，公司原有針劑充填產線配合第二條無菌針劑充填線的建置調整已進入尾聲，原產線產能預計將於第二季原定歲修計劃後完全恢復運作，接下來將開始依照今年的生產排程及訂單，以最佳的生產效能迎接下半年傳統旺季。

國光生認為，今年雖仍受限於產能瓶頸，但整體訂單仍較去年成長，年初的遞延出貨及新增的泰國流感疫苗市場，將成為今年新動能，在營收及毛利率雙雙成長下，力拚轉盈。

(工商 )