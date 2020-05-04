外傳中選會研擬對拒借罷韓投開票所者，依公務員服務法或刑事法令懲處。中選會今天澄清，相關內容與事實不符。

對於三立新聞網報導，標題直指「中選會硬起來」，還說公務員拒借罷韓票所，不但要懲處還有刑責問題，中選會今天特別否認報導並提出說明。

針對公開信部分，中選會表示，中選會寫給區長及校長的公開信，是告知區長，當府函與局函不一致時，應以府函為主，而非以局函或局的便簽或line等為據，也請區長及校長等深思相關責任。

中選會說，高雄市政府的府函是請各機關及學校配合區公所洽借，而高雄市政府民政局、教育局等卻有局函或便簽或line等行為，若區長及校長以局函或便簽或line等為據，而非以府函為主，在適法性上會有問題。請高雄市政府如民政局、教育局等依相關法令規定善盡協力義務，以符合相關法律。

中選會表示，依法辦理選務，是民主政治的體現；配合疫情指揮中心的指引，做好選務防疫，都必須維持一定數量的投票所，以有效分流並做好消毒工作，若學校限制出借投票所，反而導致排隊投票的群聚風險。

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(中時 )