敦睦艦隊再新增4名確診，國民黨立法院黨團總召林為洲今天表示，這是否有隱匿疫情而造成防疫漏洞，應比照旅美確診父妻地檢署立即立案調查，法務部也應立案調查，不應消極被動處理。

敦睦艦隊磐石艦官兵昨天隔離期滿，在解除隔離前的採檢又發現4人確診武漢肺炎。林為洲今天在立法院司法及法制委員會上質詢法部部長蔡碧仲，林為洲指出，根據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例的規定，罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

林為洲表示，敦睦艦隊是否有隱匿疫情而造成防疫漏洞的問題，應比照先前旅美確診夫妻一案，桃園地檢署隨即立案偵查，為何此次敦睦艦隊事件卻遲遲未有行動？法務部應立案調查，不應消極被動處理。

法務部次長蔡碧仲則回應，不就具體偵查中的案件發表意見，但先前已有立委提出告發，應該是已經立案，如果沒有提出告發，任何檢察官都可以立案開始偵查，法務部不認同被動的說法。

林為洲表示，在尊重偵查不公開的原則下，立法院還是有權利義務去了解案件大致進行的概況與程序方面的進度，並要求法務部應將詳細說明及相關措施等報告於一周內送交立法院；若敦睦艦隊經偵查後真有相關疏失，也請法務部查明真相並嚴懲究責。對此，蔡碧仲表示，將會提出報告並嚴謹處理。

(中時 )