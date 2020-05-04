美國小型企業管理局（SBA）與財政部3日（周日）表示，美國已投入逾5,000億美元的資金，提供貸款給予受到新冠肺炎疫情重創的小型企業，目前該基金僅剩1,450億美元的額度，但銀行業認為不久後也可能發放一空。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）周日指出，政府尚未決定是否更多注資至小企業緊急貸款計畫，但他認為可能有必要發放第三輪資金。

「薪資保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program，PPP）是國會3兆美元紓困方案的一部分，由政府擔保、銀行發放的紓困貸款，為要協助受到疫情打擊小企業度過難關。

美國會上個月決議加碼注入3,100億美元於PPP計畫。由SBA公布資料顯示，第二輪放款自4月27日啟動後，迄今處理約220萬筆貸款，規模共逾1,750億美元，意即紓困額度約剩1,450億美元。

銀行業者認為，以目前申請踴躍而且許多案件仍在排隊的情況來看，3,100億美元的資金很可能即將用盡。

美國政府已砸下6,600億美元至小企業紓困方案，不過先前卻出現文件遺失、技術故障以及資金錯誤流向大企業等多項疏漏，遭外界批評。

美國3月通過初步2.2兆美元的紓困方案，內容包括第一輪規模3,490億美元的PPP計畫。在開放申請後，數日內就發放一空，當時共計處理160萬筆貸款。

有鑑於小企業資金需求孔急，先前許多受到疫情重創的業者抱怨他們根本無法取得資金，此後，SBA在第二輪即傾向核發規模較小的貸款申請。這使得第二輪平均每筆放款由第一輪的20.6萬美元降至約7.9萬美元。

(工商 )