女子下體突起一顆顆粒，上網Google竟連結到菜花讓她嚇傻。（圖／截自《醫師好辣》Youtube，下同）

身體若有不適症狀應盡快就醫，千萬不要自作聰明只求助於網路。一名22歲女子主訴外陰部冒出一粒東西，Google到的答案竟連結到「菜花」，找上婦產科醫師陳保仁，檢查竟是「另一種植物」！

婦產科名醫陳保仁在《醫師好辣》節目中分享一名個案，一位22歲的女子主訴外陰部長東西，Google輸入「外陰、一粒、突起」後得到的答案竟是「菜花」，讓她相當惶恐，她先到基層院所就診，沒想到醫師因業務繁重，僅開藥敷衍打發她，用藥後雖稍有改善，然而很快又復發。

事後女子找上陳保仁醫師詢問是否為菜花？他表示「沒有性經驗，機會不高」，內診一看就跟女子說「這不是菜花，是另外一種植物」，原來是「青春痘」。

婦產科名醫陳保仁內診一看才發現女子患的是青春痘，並非菜花。

陳保仁指出女子的私密處差不多4點多公分，真的比較大。

陳保仁指出，其實女性外陰也會長青春痘，只要有毛囊處，長時間悶住就會長痘痘，女子因為偶爾經期不穩定，為了避免困擾，家長告訴她可使用護墊，但因氣候悶熱，若未勤勞更換反而容易引起發炎，最後開給她痘痘藥和調經藥治療。

但女子沒多久後又來看診，因為「摩擦」總會感到不舒適，陳保仁這才坦言「她的私密處真的比較大一點，寬度若在2公分內是還蠻好的，2到4公分有點寬，她差不多4點多公分。」因此陳保仁建議她可考慮動手術治療，最後女子也接受手術療程並感到相當滿意，對比刀片、電燒刀溫度較高、易傷害組織的傳統手術，雷射刀恢復狀況較為良好，通常隔天就能上班，影響很小。

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(中時電子報)