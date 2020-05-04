連勝文。（圖／資料照片）

國民黨中央委員連勝文接任智庫副董事長，對國民黨有兩項重大的戰略意義，一是凸顯青壯世代大團結，推動黨的再造及世代交替；二是強化國民黨親美友中的路線維繫，協助江啟臣平衡國共關係。而「江連體制」更預告，明年江啟臣將尋求連任黨主席，也使國民黨2024年大選更增變數。

連勝文在黨主席補選力挺江啟臣，外界曾謠傳他將擔任副主席，結果江未設副主席，連則接任位階比照黨副主席的智庫副董事長，或許會有人又淺碟式地解讀為「酬庸」、「回報」；但其實連考慮一個多月才點頭、江差點另覓良才，「酬庸」、「回報」之說不攻自破。而連勝文多所猶豫，源於他近年參政經驗，及屢屢對高層逆耳忠言，往往譏謗冷箭紛沓而來的心理陰影；如今他破除憂讒畏譏的心魔，不僅化解補選後江未設副主席的「江連心結」謠言，對江啟臣帶領的國民黨，更有兩大戰略意義。

首先，江、連都是50歲左右的青壯世代，新執行長周守訓亦然，接掌過去被稱為「養老院」的智庫，正可凸顯國民黨青壯世代大團結、合作接班黨的權力核心，尤其江必須處理黨務改造、立院攻防，由人脈、錢脈及政壇閱歷俱足，且默契十足的連勝文協助掌舵作為後勤中心的智庫，合力挽救危殆局勢有如住進加護病房的國民黨，自是理想人選。

其次，江啟臣上任後，雖一再強調「親美友中」，但相較歷任黨主席，中共顯然對江信任不足，連勝文不僅可助江化解中共疑慮，再以連家與美方也有豐厚人脈，更可發揚國民黨「親美友中」路線，與民進黨「親友仇中」明確區隔，進而凸顯國民黨位居中美平衡的戰略關鍵地位。

值得注意的是，國民黨「江連體制」確立後，勢將牽動明年黨主席改選、甚至2024年大選布局。從這次智庫人事布局，江啟臣更展現繼續帶國民黨的強烈企圖，以連家與高雄市長韓國瑜交情深厚，自然有利江明年連任主席；不過前主席朱立倫是否想重掌黨權，進圖2024，會是江明年有無勁敵的一大變數。至於黨內足以挑戰2024大位者，除了朱，還有新北市長侯友宜，江屆時戰不戰2024大位，包括明年能否續任主席？能否重振國民黨？變數仍多。

(中時 )