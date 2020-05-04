儘管新冠肺炎疫情重創全球經濟，但美股近來重拾上漲力道，歷史經驗顯示，股市往往較經濟更快復甦，這波股市反彈或許意味著經濟已經觸底，但如果爆發第二波疫情，股市恐再陷低迷。

股市通常走在景氣之前，Ally Invest首席投資策略師貝爾（Lindsey Bell）指出，經濟衰退時期，標普500指數通常在經濟觸底前的四個半月開始上揚。

以2008年全球金融危機為例，股市自2009年3月開啟美股史上最長多頭，當時企業獲利依然崩跌，裁員人數不斷上升，失業率在七個月後才觸頂。

美股近來重拾上漲力道，聯準會（Fed）出手救經濟，且疫情出現緩和跡象，帶動近月美股強勁反彈。

標普500指數較3月23日的波段低點勁升26.5％，當周美國初領失業救濟金人數飆升至將近690萬人，寫下歷史新高紀錄。

美國投資顧問公司Villere & Co.投資組合經理人維列爾（Sandy Villere）表示，客戶近來都會問，「經濟是否會陷入衰退？」我的回答是「會，不過股市已經經歷衰退，目前正走出衰退。」

儘管如此，疫情引發的經濟衰退會持續多久仍是未知，許多專業投資人對這波股市上漲抱持懷疑態度。

倘若是出現第二波疫情，企業將再次暫停運作。經歷這波漲勢後，屆時股價不會像現在這麼便宜。美國企業流通在外債券高達9.6兆美元，市場亦擔心企業違約風險上揚。

聯準會矢言用盡所有手段援助經濟，支撐市場信心，是推升美股反彈的力道之一。聯準會已將基準利率降至接近零，甚至宣布前所未見的措施，購買風險性較高的公司債，皆在確保市場流動性充足，維持價格穩定。

此外，部分地區疫情已經出現緩和跡象，地方政府正逐漸解除封鎖措施。

(工商 )