5月4日在近年被稱為「星際大戰紀念日」，在2011年起開始流行，鑑於星際大戰在大眾文化的影響力，愈來愈多政治人物會在這一天做些網路紀念貼文。世界衛生組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在推特上轉貼一張「願原力與全球醫護人員同在」的漫畫圖，卻引發各國網友的爭相回應，批評與譏諷的明顯較多。

星際大戰電影中經典台詞「願原力與你同在」(May the Force be with you)，剛好取其May (5月)與「Force」的諧音「4th」（4日），就成了星際大戰紀念日，隨著星際大戰相關作品的重新在電影與電視上熱播，近年也成了廣受歡迎的日子。

世衛秘書長譚德賽轉貼了一張來自阿爾佩‧伍森博士(Alper Uzun Ph D)的漫畫圖，兩位防疫人員拿著光劍，與中間的冠狀病毒戰鬥 ，圖說寫著「此漫畫獻給日日夜夜與新冠病毒奮戰的醫療人員」

#MayThe4th be with all our health heroes, scientists, and all other professionals around the world fighting #COVID19. Together! https://t.co/MuL5jsvA3j — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 4, 2020

圖本身沒有問題，但是譚德賽卻很爭議，在他轉貼後不久，各方網友紛紛回應，包括台灣、日本的網友更是不遺餘力，以各種惡搞圖的回應，大多數都譏諷他是中國大陸的傀儡，有一些川普的支持者也跟著罵，批評病毒來自中國大陸，譚德賽應該辭職等等的內容。

(中時電子報)