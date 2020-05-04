全球生技和製藥公司正卯足全力對抗新冠肺炎危機，近期多家大型藥廠在新冠肺炎檢測、治療和疫苗研發方面，皆出現重大進展。

瑞士製藥大廠羅氏（Roche）的新冠肺炎抗體檢測技術，3日獲得美國食品藥品管理局（FDA）緊急使用授權，該項技術有助確認患者是否感染新冠肺炎病毒，以及是否產生抗體。羅氏承諾自5月起將提供數千萬份試劑。

在治療方面，吉利德科學（Gilead Sciences）的新冠肺炎實驗藥物「瑞德西韋」（remdesivir），亦獲得美國食品藥品管理局緊急使用授權，該藥物將能擴大使用至治療美國的新冠肺炎重症患者。

此外，雷傑納隆（Regeneron）與賽諾菲（Sanofi）共同開發的風濕性關節炎藥物Kevzara，亦是治療新冠肺炎的潛在藥物之一。初步資料顯示，該藥物用來治療重症肺炎患者的效果較好，但對症狀較輕的病患較無顯著成效。

兩家公司決定停止在輕症患者測試Kevzara，打算對重症患者擴大測試，測試結果將於6月出爐。

在疫苗方面，近期不少藥廠宣布合作生產計畫，美國生技公司Moderna宣布與瑞士同業Lonza簽署十年製造協議，每年可望生產10億劑疫苗。Moderna計劃在2020年秋季展開疫苗的第三階段人體試驗。

此外，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學締結疫苗開發與分銷協議，目標是在2020年底前推出至多1億劑疫苗。

美國總統川普日前表示，他有信心疫苗能在年底前問世。不過羅氏執行長施萬（Severin Schwan）對此感到質疑，稱年底前是「相當遠大的目標」。

根據世界衛生組織（WHO）數據，全球正在開發的新冠肺炎疫苗至少有102種。專家表示，疫苗可安全上市大約要12至18個月時間。

(工商 )