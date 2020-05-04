大陸中國工程院院士鍾南山為留學生直播防疫知識時指出，新冠病毒是新的病毒，一開始完全不知道，它的高傳染性是始料未及的。若以傳染指數來說，一般流感大約是1，SARS是接近2，中東呼吸綜合症(MERS)是1.5，新冠病毒則是3。他建議海外留學生，假如有點發燒，就是多喝水，吃點帶過去的藥物，比如日夜百服靈、布洛芬這一類藥物，或用連花清瘟，這些都是有效的。

據《中新社》報導，大陸外交部和衛健委聯合邀請鍾南山於5月4日晚間8時為留學生開闢防疫知識直播，並解答疑惑。他說，新的病毒一開始完全不知道，特別是對很高的傳染性，是始料未及的。對待傳染病的觀點和做法，中西方是不一樣，但是在這一條是一致，大家都認識到傳染性非常強。從傳染性的指數來講，一般流感是1，SARS是接近2，中東呼吸綜合症是1.5，新冠是3。

鍾南山說，對於新冠病毒的治療，沒有很大的突破，但已經發展了很多輔助治療方法。這麼短的時間有重大藥物發現，是不太容易的。最好的防治辦法是保持距離、戴口罩。

他提到，這個世紀已經有3次冠狀病毒暴發，2003年、2015年，還有2019年的新冠病毒。這提醒人類，對冠狀病毒要非常重視。

鍾南山還在直採中再次推薦中藥連花清瘟，他說，有充足證據證明連花清瘟對治療新冠肺炎有效。他提醒國外大陸留學生說，假如有點發燒，就是多喝水，吃點帶過去的藥物，比如日夜百服靈、布洛芬這一類藥物，這些都是有效的，或者用連花清瘟。

他還透露，「剛剛做完一個實驗（結果）很快就要發表了，第一次在世界上有非常充足的證據證實它（連花清瘟）有效，能幫助病人的恢復。」首先它能夠使症狀改善，比如全身不適，改善比對照組早兩天；其次CT片子上看恢復也顯著比對照組快；再者使用連花清瘟後發熱時間縮短。連花清瘟膠囊比較適合一般普通的新冠肺炎。

(中時電子報)